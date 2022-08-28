志工比例密度全國最高！台東首辦千人大會師　50志工隊跳大會舞

▲在台東高商首次辦理「台東舞志氣-千人志工大會師」活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為感謝志工辛勞及宣揚志願服務精神，台東縣政府27日在台東高商首次辦理「台東舞志氣-千人志工大會師」活動，縣內超過50支志工隊一起跳媲美金氏世界紀錄的大會舞，也為卑南鄉利嘉社區等10支新志工隊授旗。縣長饒慶鈴表示，感謝志工朋友在各個角落無私的付出，全縣已達178支志工隊，希望鄉親一起加入志工行列，讓台東更美好、打造友善宜居城市。

饒慶鈴提到，台東是全國志工比例密度最高的縣市，全縣178支志工隊共約8千位志工（全縣人口21萬2,804人，志工約佔3.5%）、高齡志工數據2563人（佔志工人數34.9%），因疫情影響，去年提供服務時數達23萬5282小時，共約96萬人次接受服務，縣府不僅持續鼓勵民眾加入志工行列，同時更重視志工專業知能培訓。

▲▼超過50支志工隊一起跳媲美金氏世界紀錄的大會舞。

近年來台東縣志願服務推廣中心積極推動志工教育訓練，針對志工隊需求設計客製化課程，如撰寫企畫案培訓等，陪伴志工成長，提供服務諮詢、平安保險、志願服務榮譽卡商家及金馨獎表揚等；今年主動出擊拜訪志工隊單位，面對面交流以協助解決問題，並利用多方行銷管道如電台宣傳、短片拍攝等，鼓勵志工們呼朋引伴、共學共好。

社會處長陳淑蘭指出，為凝聚志願服務精神、整合良好志工服務平台，此次來自全縣超過50支志工隊伍帶來精彩大會舞，活動前1個月特別請零捌玖舞蹈工作室的阿哲老師編舞，邀各隊領隊種子學員先學習，再回各志工隊進行教學，才有今日精采壯觀的畫面。

▲饒慶鈴為卑南鄉利嘉社區等10支新志工隊授旗。

除了千人同時尬舞飆舞，並邀請在地表演團體零捌玖舞蹈工作室及峰之巔樂團進行樂舞表演，另外規劃志工團隊表演時間，並設有闖關區，有在地業者青澤良品、鷗咖啡、聖母農莊芳療志工隊、爺奶咖啡等，設置志工網美專屬打卡牆，讓大家有得吃、有得玩。饒慶鈴呼籲鄉親，一起成為最快樂的志工，讓好人好事都在台東發生，大家攜手創造「全縣志工，幸福台東！」。

