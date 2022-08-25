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南消四大隊義消志工雙喜臨門　變身火神「警消」

▲善化及新化分隊志工蘇君茹及1位義消姜承均，雙雙考上四等消防特考，消防局副局長楊宗林率大隊長蔡國保、義消總隊長黃崇銘及義消第四大隊大隊長林窓堂，到分隊張貼紅榜頒獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲善化及新化分隊志工蘇君茹及1位義消姜承均，雙雙考上四等消防特考，消防局副局長楊宗林率大隊長蔡國保、義消總隊長黃崇銘及義消第四大隊大隊長林窓堂，到分隊張貼紅榜頒獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局善化分隊警消林雍智，花15年終在6月錄取警大二技消防學系，本週善化及新化分隊再度出好消息，有1位志工蘇君茹及1位義消姜承均，雙雙考上四等消防特考，消防局副局長楊宗林率大隊長蔡國保、義勇消防總隊總隊長黃崇銘及義消第四大隊大隊長林窓堂，25日特地到分隊張貼紅榜，頒發祝賀獎勵金。

▲善化及新化分隊志工蘇君茹及1位義消姜承均，雙雙考上四等消防特考，消防局副局長楊宗林率大隊長蔡國保、義消總隊長黃崇銘及義消第四大隊大隊長林窓堂，到分隊張貼紅榜頒獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

上榜的善化救護志工蘇君茹，從小對消防工作有極大憧憬，本身從事健身教練工作，去年巧遇消防隊至健身房防火宣導後喚出她的「救護魂」，因其本身就領有EMT1（初級救護技術員）證照，當下就決定加入救護志工行列，如今不到1年的時間就考上消防四等特考，當下直呼老天爺就是要給她機會救更多人，也期待自己為社會奉獻所學。

▲善化及新化分隊志工蘇君茹及1位義消姜承均，雙雙考上四等消防特考，消防局副局長楊宗林率大隊長蔡國保、義消總隊長黃崇銘及義消第四大隊大隊長林窓堂，到分隊張貼紅榜頒獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一位上榜的新化義消姜承均於幼稚園時就寫了一篇立志要當消防人員的獲獎短文，國中時因車禍被救護人員服務過，從此開啟他對消防人員及救護的憧景，於高中時自費參加EMT1證照後，讓他更有熱枕，時常義務騎車參與救護勤務，只為在他年滿20歲時可立即加入義消，馬上投入救災救護的行列，他平時空閒之餘皆在分隊協勤及學習，且隨時支援救災救護勤務，火警發生往往第一個前往現場支援，且為精進自身技能，更常自費添購裝備，強化自身救災救護能力，這也讓他大學畢業後，更堅定走向專業消防人員這條路。

▲善化及新化分隊志工蘇君茹及1位義消姜承均，雙雙考上四等消防特考，消防局副局長楊宗林率大隊長蔡國保、義消總隊長黃崇銘及義消第四大隊大隊長林窓堂，到分隊張貼紅榜頒獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第四大隊大隊長蔡國保說，消防工作攸關生命財產安全，他也常常利用義消訓練時，鼓勵有熱誠的年輕義消志工努力考試來加入火神的行列，這樣才更能發揮所學，共同來保障台南市民的生命財產安全。

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