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台東首屆建築景觀評圖出爐！成大曾泓銘奪金獎　獨獲奬金3萬元

▲▼國立成功大學建築系曾泓銘同學創作《喻地驛站》，獲得金質獎，由縣長饒慶鈴頒發獎狀及獎金三萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

國立成功大學建築系曾泓銘同學創作《喻地驛站》，獲得金質獎，由縣長饒慶鈴頒發獎狀及獎金三萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府首度舉辦建築景觀評圖暨展覽，6月10日起向全國建築與景觀學系學生徵件，總獎金共10萬元，27日進行決選暨頒獎，由評選委員之一的縣長饒慶鈴宣布金質獎作品，由國立成功大學建築系曾泓銘同學創作《喻地驛站》，獲頒獎金三萬元。

▲▼國立成功大學建築系曾泓銘同學創作《喻地驛站》，獲得金質獎，由縣長饒慶鈴頒發獎狀及獎金三萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，所有7件入圍作品都令人驚艷，希望透過競圖活動鼓勵更多學生投入設計，一起為台東環境構思發想，引發合作討論與實踐，讓各界對台東的創意發想能具體落實，期望更多青年學子畢業後深耕台東。

▲▼國立成功大學建築系曾泓銘同學創作《喻地驛站》，獲得金質獎，由縣長饒慶鈴頒發獎狀及獎金三萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴為表達對學生的支持，也加入評審團行列，親自參與審閱每件作品。此外，評審團還有副縣長王志輝、國立台北科技大學建築系副教授林靜娟、國內知名景觀建築師周書賢，以及台東在地建築師陳哲生。評審團組成兼具公私部門與學界的多元觀點，還有來自外地與台東本地的專業人才，促進台東與國內其他縣市經驗交流。

▲▼國立成功大學建築系曾泓銘同學創作《喻地驛站》，獲得金質獎，由縣長饒慶鈴頒發獎狀及獎金三萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼計7件作品在台東故事館進行決選暨頒獎。

台東縣府今年策劃「2022Build-UP Taitung 台東建築景觀評圖暨展覽」，期盼以評圖作為對話平台，讓建築設計領域的青年學子共聚一堂，串起公部門、建築設計專業者與學生，讓更多人討論、關注台東城市與公共空間，對台東條件及環境有更多認識，以利設計構想有具體落實的可能性，建構台東軟實力和設計力，累積改變能量，打造更好的城市環境。

▲▼國立成功大學建築系曾泓銘同學創作《喻地驛站》，獲得金質獎，由縣長饒慶鈴頒發獎狀及獎金三萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣府文化處說明，今年評圖第一階段徵件共有 19 件作品報名，來自全台台9間建築系所，基地位置分佈於 8 個台東鄉鎮，包含長濱、成功、東河、太麻里、池上、延平、卑南，與台東市區，橫跨交通設施、身體經驗、歷史感知、原民部落、都市精神、高齡生活、建築設施等 7 大面相。

▲▼國立成功大學建築系曾泓銘同學創作《喻地驛站》，獲得金質獎，由縣長饒慶鈴頒發獎狀及獎金三萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

入選創作人與饒慶鈴合影。

評審團從 19 件作品中，初選其中 7 件進入第二階段，邀請學生到台東參與展覽與決選。決選結果為金質獎－國立成功大學建築系曾泓銘《喻地驛站》、銀質獎－國立成功大學建築系陳威廷《沙城印象－湧池劇場》、銅質獎－中原大學建築系謝宗原《摩登原始人-八仙洞長濱遺址登山口與終點》，所有入選及得獎作品公布於台東縣政府文化處官網及台東設計中心粉絲專頁。評審團召集人陳哲生表示，建築評圖最重要價值在於「對話」，期盼藉由每年評圖，為台東匯聚厚實的建築設計能量。

7件入選作品將會在台東故事館Show Box展出，展期即日起至9月4日11:00-21:00，邀請民眾看精采作品。

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