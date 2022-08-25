辦訓品質金獎認證　雲嘉南分署TTQS五鍍金

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，榮獲「人才發展品質管理系統 (TTQS)金牌」，蟬連五度奪金佳績，辦訓品質備受肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，長期致力於培育勞工職能，每年為「失業者」及「在職者」量身打造上百種多元職業訓練課程，辦訓品質不僅獲SGS國際認證，通過ISO21001、ISO9001、ISO29993證書，2021年更再次榮獲「人才發展品質管理系統 (TTQS)金牌」，蟬連五度奪金佳績，辦訓品質備受肯定。

雲嘉南分署長程泰運表示，勞動部推動「人才發展品質管理系統(TTQS)」是我國唯一國家級訓練品質認證系統，評核制度至今已邁入第16年，2021年共計約1500家單位評核通過，僅36家單位獲選「金牌」，金牌獲獎率僅2％，雲嘉南分署正是其中之一；雲嘉南分署於2013年首次參加TTQS評核就獲得金牌，本次獲金已是五度奪金，由勞動力發展署署長蔡孟良頒發獎牌，肯定雲嘉南分署整體訓練品質及成效。

程泰運補充，雲嘉南分署每年輔導約1萬人參加失業者職前課程，訓後就業率超過8成，另分署也輔導逾17萬人次參加在職進修訓練，提升雲嘉南轄區從業人員職能；程泰運強調，分署以最高標準設定辦訓品質，課程也根據產業趨勢不斷地與時俱進，像是開辦許多生技醫藥、綠能科技、智慧機械及數位科技等創新課程，鼓勵民眾可透過職訓課程，學習新技能或提升職能，培育自我職場競爭力。

獲金牌肯定加持，雲嘉南地區也將陸續開辦近550門在職訓練課程，課程專業新穎包含綠能科技太陽能光電、智慧科技應用雲端環控技術、物聯網通訊網路設計、AIOT智慧生活機器人及醫療物聯網環控系統設計等，且由政府補助8成的訓練費用，若符合45歲以上、中低收入戶、身心障礙等特定對象身份者更可全額補助，歡迎15歲以上在職民眾上台灣就業通在職訓練網(https://ojt.wda.gov.tw/)查詢報名，或撥專線(06)6985945轉1426洽詢。