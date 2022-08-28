擺脫鬼屋！石門「海灣新城」翻轉　北海岸景觀增添新風貌

記者郭世賢／新北報導

位於新北青春山海線的「石門海灣新城」，經過居民與新北市政府、石門區公所攜手垃圾清整、違章拆除、綠地建置、外牆翻新等環境改善後，成功擺脫北海岸鬼屋之名，讓在地輿論焦點變身亮點，為北海岸沿海景觀增添新風貌。昨（27日）透過舉辦夏日市集、光雕投影及創作歌手九九壓軸演唱，見證海灣新城的翻轉。

▲石門海灣新城改善後。（圖／新北城鄉局提供，下同）



市長侯友宜27日晚間於石門區海灣新城社區出席夏日市集活動，並主持夜間光雕投影表演啟動儀式。市府為推動「青春山海線」旅遊品牌及改善居住環境，攜手海灣新城社區辦理社區營造，並結合都更三箭之「受理民間申請示範街道環境改善計畫」進行整建維護立面修繕示範工程，已於今年8月完工。

城鄉發展局長黃國峰表示，石門區海灣新城立面修繕完工，透過啟動光雕投影及海灣市集活動，以表達翻轉沉寂多年老屋為在地亮點，為北海岸沿海景觀增添新風貌，期許結合石門白沙灣、富基漁港及老梅綠石槽等景點，甚至結合金山中山溫泉及即將完工的員潭溪橋，帶動在地觀光旅遊軸帶。

▲石門海灣新城改善前。

石門海灣新城社區透過市府主動協助成立管委會，藉由找回住戶凝聚共識，社區主動投入公共環境改善，陸續將竹雜林改善為草地、違章建築物拆除、環境大清潔。住戶紛紛表示，石門區公所協助環境綠美化，透過市府的幫忙後讓社區變得更有活力了，且向市府申請「都更三箭示範街道環境改善計畫」，目前已完成建築物外牆整建維護拉皮，也進一步美化台2線沿途景觀風貌。

【更多新聞】

►貢寮龍洞男潛水客失聯！被SUP教練救起 送醫急救不治

►台版豬寮藏天龍國！開價14萬拐帳戶囚摩鐵 警攻堅救出3人頭

►快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」 用心研究每天強光照射

►台大金山分院打造「療癒花園」 甘藷焢窯、追向日葵花海拍美照

►7月半離奇車禍！大學生夜遊北海岸 他左轉「買肉粽」被同學撞死