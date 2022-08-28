正成集團捐贈嘉義市Podcast 　助攻市政宣傳「好政策、好理念」

▲正成集團捐贈Podcast 黃敏惠市長感謝為市政宣傳添利器 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



國內首屈一指影視器材的代理總匯「正成集團」副總經理丘紘豪在新竹數位科技二代會「新師董聯盟」創會長蕭瑞宏的引介下，至嘉義市政府拜會嘉義市長黃敏惠並捐贈一套Podcast設備，希望助攻嘉義市的市政宣傳，讓更多「好聲音」、「好政策」與「好理念」讓更多市民朋友了解。

市長黃敏惠表示，Podcast是很重要的新媒體，透過這設備，我們可以推廣市政，也可以讓青年朋友、地方創生業者運用，讓青年對這片土地的關懷、奮鬥的故事訴說出來；市府成立的有事青年實驗室，將運用這套設備，對我們來說是非常鼓舞的，因為經由更多年輕人的發聲、公共事務討論及分享市府青年政策，透過對話、交流，這對民主城市是一項絕佳工具，讓嘉義市有更大的能量往前走，不斷地超越。

正成集團副總經理丘紘豪當場示範操作方式，並邀請黃敏惠市長親身體驗如何快速上手成為一個Podcast的直播主，市長黃敏惠直呼這套設備簡單、易操作、一鍵搞定，而且最重要的是音質非常棒! 黃敏惠市長也提到過去的錄音設備給人的感覺都是笨重、複雜的，但這新套新的設備完全不會，這也宣示「耳朵新經濟」的時代即將來臨。

丘紘豪副總經理表示，新媒體崛起，我們希望提供頂尖設備，讓在地青年、青創有更多機會發聲，讓他們的產品、服務，推向全台灣，甚至走向國際，讓我們一起攜手打造更好的環境，給我們的在地青年，將嘉義市的美好，讓全台灣都看見。

丘紘豪副總經理說，在疫情期間要精準的切入「聲音經濟」，隨著影像拍攝與錄製的門檻越來越普級化，正成集團也看到了如何讓平面影像與動態影音的內容產製更為便利，透過捐贈影音設備協助政府宣傳各項政策，讓更多民眾更迅速、便利與使用更多元的管道取得政府資訊，也是展現公司的企業社會責任。

新師董聯盟創會長蕭瑞宏表示，嘉義市有很多優秀青年、地方創生產業，包含返鄉青農、在地產業及特色美食，透過自媒體打造Podcast頻道，希望推廣市政、嘉義市產業及青年，透過聲音經濟，把嘉義市的好，推廣至全台灣及全世界。

嘉義市政府社會處表示，本次受贈的Podcast系統，將由社會處管理，目前規劃在由遊民收容所改造而成的「有事青年實驗室」打造專屬的錄音間，除了提供本府各局處錄製Podcast頻道宣傳市政使用之外，亦提供學生社團、公益團體錄製Podcast頻道使用。