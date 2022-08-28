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嘉市志航國小雙語迎新拱門　喜迎150位小一新生

▲▼ 嘉義市志航國小26日上午辦理「志學筑夢 School+」小一新生入學活動 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市志航國小26日上午辦理「志學筑夢 School+」小一新生入學活動 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市志航國小26日上午辦理「志學筑夢 School+」小一新生入學活動，以多元才藝表演、豐富迎新禮袋、通過雙語智慧拱門，及蘊含「我長大了」的六項闖關活動，由教育處林立生處長、校長、家長會長陪同學校親師生共同開心迎接150位小一新生入學。

▲▼ 嘉義市志航國小26日上午辦理「志學筑夢 School+」小一新生入學活動 。（圖／嘉義市政府提供）

志航國小今年的迎新主題是School+，規劃活動的輔導主任陳君豪說，+的意義很多元，可以說是「多元學習加一」，但更想跟孩子們表達的是「學校在這裡」的台語「遮」，從今天開始，孩子們的學校就在志航國小的「這裡」。也因此所有闖關活動，都圍繞著熟悉校園、知道校園裡重要的地點來設計，例如健康中心的「作伙來健康」跟護理師阿姨見面、廁所前的「清氣來勿沖」如何正確使用廁所、「歡喜穿新裳」則由二年級的學長學姐來指導孩子們學習穿制服、扣鈕扣，「作伙來環保」明白資源回收室在哪裡與如何回收;「整理我尚摮」則讓孩子學習把桌面的東西收整齊放抽屜裡，練習放學要整理自己的讀書環境;最後「初心繪夢想」由孩子們寫下心願並敲響鑼迎向新的學習階段。由老師陪同學生闖關，以陪伴與互動的方式，進行小學生活的第一次探索學習，獲得成功的經驗。

▲▼ 嘉義市志航國小26日上午辦理「志學筑夢 School+」小一新生入學活動 。（圖／嘉義市政府提供）

除了闖關活動，學校也以別出心裁的方式來呈現對新生的歡迎，在迎新儀式中安排學校社團的精采展演(烏克麗麗、小提琴與直排輪加滑板)，鼓勵學生參與社團大方秀才藝; 也邀請英資中心主任Jasmin與外籍顧問Ben，教學生以「中文、英語、手語」來大聲說「我愛志航、我愛英語」! 儀式結束後，校長與老師一起帶著小一新生，走過象徵平安(Peace & Joy)、聰明(Wisdom)、勤學(Diligence)、惜福(Gratitude)及快樂(Happiness)的五道花門，帶領新生學習啟航。學校並準備每位小一新生的驚喜包-內含市府提供的閱讀齊步走書籍、家庭教育中心的學習型墊板，還有與家長會致贈的文昌筆與文具組，與全新防疫隔板，再加上由市府共同品格學習頁與學校特色封面的新版聯絡簿，代表著嘉義市政府、學校、家長會對新生的共同祝福與期望!

▲▼ 嘉義市志航國小26日上午辦理「志學筑夢 School+」小一新生入學活動 。（圖／嘉義市政府提供）

參與迎新儀式中，有一位把長髮盤起來的秀氣男生相當特別，一年三班的謝善耕表示要把頭髮留到腰才要剪掉捐出去，媽媽施聖涵表示他是自己決定把頭髮留長再剪下捐給「生病的人」。 一年四班的潘郁喬則興奮到睡不著，一直到半夜三點才睡，早上又迫不及待的起床準備。特地請假陪同孩子來迎新活動的爸爸潘宗瑋表示，相信選擇學校是種緣份，學區在志航就讓孩子來這裡就讀，今天看到學校用心規劃迎新活動覺得很棒，他覺得孩子健康成長最重要，未來希望女兒能有機會參與學校的直排輪社團，也能在雙語的情境中學習。


教育處林立生處長到場為志航小一新生獻上祝福，他表示請家長放心把孩子交給學校，市府已於昨天召開防疫會議，為全市各級學校開學防疫工作提前準備，把關學生的健康。隨著志航國小新任鄭宛鈺校長就任，市府也將嘉義市英語教學資源中心(ETRC)移至志航國小，未來學校的課程與學生的學習，會有更多雙語與英語的環境，在過去的基礎上多元發展。校長鄭宛鈺跟所有的小一新生立下約定:要跟校長分享自己正在學習的事情!身為台大醫師的家長會袁倫祥會長，不忘提醒孩子們下週開始要「自己起床」了，也歡迎關心學生學習的家長們加入志航家長會與志工團的行列。

嘉義市111學年度各國小將於8月30日開學，小一新生則統一於8月31日入學，志航國小提前於8月26日辦理迎新活動，希望能讓所有的小一新生與父母提前有充分的時間認識校園與熟悉學校的作息，降低入學的焦慮，安心並快樂的進入全新階段的小學生活!

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