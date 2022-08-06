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公司聚會擦槍走火…女同事暈爆　菜鳥慌了「她是人妻」網揭殘酷現實

公司聚會完擦槍走火…「女同事暈爆」菜鳥慌了：她是人妻　網揭殘酷現實

▲一名男網友和人妻同事擦槍走火。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

「不小心跟人妻發生關係了！」一名男網友透露，自己年初剛到新公司報到，因為工作關係常和一名女前輩相處，對方雖然已婚，但年紀只有20多歲，身材也保持得很好，2人關係日漸曖昧，最後不小心擦槍走火，「現在她說她的心思都不在她老公身上，只想跟我在一起」，但他根本沒能力照顧對方，不知該如何是好。

原PO日前在網路論壇Dcard發文，「年初剛到新公司報到，因為是第一份工作，所以帶我的學姊花了很多時間跟我相處，學姊是個有兩個小孩，但身材依舊很棒的女生，早婚年紀不到三十歲，夫家自己做生意，家境還不錯，但常常聽到她在跟我抱怨她老公在家都不幫忙做家事，下了班之後除了要顧小孩，還有做不完的家事，偶爾還要幫忙顧店，我也只能安慰」。

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男網友提到，「就在入職滿三個月的迎新聚餐時，我抱著她的小孩玩得很開心，她很驚訝地說，她的小孩連她老公都抱不到，一抱就哭，當下我只是開玩笑的說：那我該取代妳老公了。本以為只是玩笑話，沒想到我上週末聚會後跟她擦槍走火，現在她說她的心思都不在她老公身上，只想跟我在一起」。

原PO表示，「我只是剛出社會的年輕人，我也沒有年薪破百，沒車也沒房，就算她真的離婚跟我在一起，我可能也沒信心照顧好她，而且我會不會被她老公發現然後被告啊，現在覺得有點害怕」。貼文曝光後，網友紛紛留言「她也不會跟你在一起啦，玩玩罷了」、「依人妻的角度告訴你，不要想太多」。

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