恐怖迎新霸凌！22歲少尉遭「瘋狂灌酒」浸冷水　被嘔吐物活活嗆死

▲22歲少尉馬蒂亞斯（Matias Ezequiel Chirino）在恐怖迎新活動中喪命。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

阿根廷22歲少尉馬蒂亞斯（Matias Ezequiel Chirino）剛從軍校畢業，必須加入第3砲兵大隊，完成軍官培訓。但是，他在學長舉辦的迎新活動上，卻遭瘋狂灌酒、逼迫在寒冷天氣跳入泳池裡，最後被自己的嘔吐物嗆到，窒息身亡。

綜合外媒報導，本案發生在靠近巴西邊境的城鎮「帕索德洛斯利布雷斯」（Paso de los Libres），馬蒂亞斯19日凌晨宣告不治，驗屍報告指出，他的死因為「攝入大量酒精後，引發的支氣管吸入性窒息」。

父親艾奇奎爾（Ezequiel Chirino）親自載著兒子前往報到後，還在鎮上旅館待了幾天，未料還沒啟程返鄉，就接到噩耗。他指控，軍方致電告知兒子死訊時非常冷漠，僅說「馬蒂亞斯的爸爸嗎？過來把他接走吧，他死了。」

艾奇奎爾表示，除了灌酒與浸冷水以外，兒子還被迫接受許多虐待行為，「毫無疑問，他是被殺害的。這不是一場意外。」他痛批，這場迎新活動根本就是「濫權」，那些罪魁禍首「必須吃牢飯」。

軍方表示，他們正在配合法院調查，目前已把11名涉案軍官停職，包括另外2名在迎新活動上「被招待」的新人。