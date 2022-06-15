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「日本大學迎新」震撼台大生　他直擊1幕傻住：都這麼淫亂嗎？

▲▼小酌,聚會,喝酒,威士忌,乾杯,居酒屋。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

大學迎新出現淫亂、霸凌的情況時有所聞。就有台大生赴日讀研究所發現，台灣的學校相較之下純樸許多，當時他參加迎新活動，直擊一群學長將學妹圍住，狂調情找話題，甚至能明顯感受到他們「強烈的交配慾望」。

「日本大學迎新都這麼淫亂的嗎？」一名留日台大生在PTT直言，台灣不管系上還是社團迎新，相較下實在純樸太多了，即便男女各半的校系，那種帶有明顯意圖的台男不能說沒有，但絕對是少數，況且私底下也會成為被揶揄、被貼上怪咖標籤的對象。

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他接著說道，以日本男女近半的社團來說，無論迎新還是活動後的吃飯時間，都可以明顯感受到學長們強烈的交配慾望，「一群學長直接不演了，把學弟晾在隔壁桌自生自滅，然後將女孩子包圍起來，使勁調情找話題，我還真沒在台灣看過。」

▲留日台大生分享迎新經驗。（圖／翻攝自PTT）

原po更嘲諷直呼，「不跟你說這是迎新，搞不好會以為是哪裡的作陪酒店，也不是沒有特地坐隔壁桌，陪學弟的好人啦，但比例真的很感人。」

對此，鄉民紛紛回應，「記得有看過談話性節目，日本女生說，她們都要幫忙倒酒的，就真的蠻像是陪酒現場，認真想想挺噁的」、「好可怕，那女生怎麼脫離」、「學弟沒有學姐陪嗎」、「迎新的時候大一女是主角阿，學長們基本上都把她們捧高高」、「台大某些系所+社團球隊也是玩很開」、「台灣大學生整體來說還是很保守的」。

不過也有同樣留日的網友指出，「我待過的慶應跟原po不一樣，不過我那年有學弟迎新被灌倒送醫，而倒酒是會互相倒，但分菜之類的，很多都女性會主動做」、「看人看學校，我女同學去日本沒這種事，我日本同學也不會幹這種事」。

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