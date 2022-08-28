2022嘉義雙潭星光路跑　10K路跑組、5K健康組兩千人參賽

▲嘉義雙潭星光路跑。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

體驗夜跑魅力，收穫健康快樂！「2022嘉義雙潭星光路跑」27日傍晚在嘉義大學蘭潭校區冒雨開跑，來自全國各地2千多名跑友們，迎著雨中舒爽涼風，邁開腳步放鬆自我。市長黃敏惠站在雨中為賽事鳴槍起跑，鼓勵大家運動愛台灣，落實「運動防疫」，跑出青春生命力。

「嘉義市是一座健康活力城市！」市長黃敏惠抵達嘉大後，一路小跑步進入集合場地，沿途不斷和跑友們親切招呼問安，展現滿滿活力。黃市長表示，嘉義市是一個極適合慢跑運動的城市，市府大力推廣城市運動，首次舉辦城市夜跑，行銷蘭潭、仁義潭燈月潭影相映的夜間美景，帶進亮麗清新運動氣息，就獲得熱烈迴響和支持，有多達2千多人參賽，成功形塑「嘉義雙潭星光路跑」品牌，也讓嘉義市特色被看到。

2022嘉義雙潭星光路跑分為10K路跑組、5K健康組，賽事路線坡度起伏，具有一定挑戰性，然而仍吸引許多民眾闔家參賽，甚至還有年輕的勇媽推著嬰兒車帶著孩子一起挑戰，感受運動樂趣。

活動中，黃敏惠市長與跑友們在起跑點上開心玩起自拍，展現大雨澆不息的熱情，並配合嘉義地檢署再三宣導反賄選的重要，呼籲大家要堅持民主價值，維護美好未來。鳴槍起跑後，編號001號的黃市長還親自加入五公里組，一路陪跑到嘉義大學校門口，以具體行動不斷為參與夜跑派對的跑友們加油。

雙潭沿線風光明媚，是一條極適合的夜跑路線，雨後天空燒出一片動人暮靄，入夜後，有浪漫水舞噴泉聲光饗宴，大家享受慢跑的同時，還能體驗嘉義市後花園生態風光，健身、賞景兩不誤，加上雨後氣溫比白天涼爽舒適，極為舒心快意，跑者們都樂在其中