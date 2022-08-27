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高雄「連11周確診數下降」中止！　衛生局：別有無敵星星迷思

▲高雄0827疫情。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄今日公布確診數相較上周上升18.5%。（圖／高雄市衛生局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今（27日）新增2076例新冠肺炎確診個案，盛行率21.28%，疫情中止連續11周下降趨勢。衛生局呼籲，5至7月確診民眾大多感染病原體為BA.2，對於BA.5變異病毒株保護力有限，民眾不要存有「無敵星星」迷思，確診間隔滿3個月且符合接種資格者應儘速再接種疫苗。

衛生局表示，目前負壓隔離及專責病房總計656床，空床率59.1%，量能充足無虞。65歲以上高風險確診者投藥率93.6%，特別提醒有糖尿病史的高風險確診民眾，應遵從醫囑服用抗病毒藥物，避免重症死亡風險。

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依據中央監測目前BA.5變異病毒株正由北部社區漸次擴散至中南部、即將成為主流病毒株，衛生局也提醒，之前5至7月確診民眾大多感染病原體為BA.2，對於BA.5變異病毒株保護力有限，民眾不要存有「無敵星星」迷思，確診間隔滿3個月且符合接種資格者應儘速再接種疫苗，尤其是加強劑(第3劑或第4劑)對於提高抗體效價、降低傳染或重症死亡風險有明顯的幫助。

由於下周即將開學，衛生局強調，5-11歲兒童至少應完成2劑疫苗接種，12-17歲青少年應完成3劑疫苗接種，而6個月以上5歲以下的嬰幼兒於7月22日開打迄今已逾4週，部分嬰幼兒已可接種第2劑疫苗。提醒家長應完成第2劑疫苗接種，才能獲得足夠的抗體保護力。

針對6個月以上17歲以下未完成疫苗接種的兒童及青少年，市府即日起至9月3日也加開衛生所專診及社區疫苗接種站共30站次，家長可上衛生局全球資訊網瀏覽高雄市300餘家兒童疫苗合約院所名單，也可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約。

▲高雄0827疫情。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄0827疫情。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄0827疫情。（圖／高雄市衛生局提供）

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