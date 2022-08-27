連撞2車肇逃！高雄5惡煞巷子攔車猛砸窗　2嬤勇敢勸架成焦點

記者許宥孺／高雄報導

高雄市發生「球棒隊」砸車事件，起因是因為薛姓男子駕車與黑色BMW發生擦撞，薛男未下車處理，雙方展開追逐，未料薛男途中又撞上另部白色休旅車，2部車狂追薛男，最後薛男被夾擊停在民宅，5名惡煞持球棒狂砸薛男的車，還有2名勇敢阿嬤出來勸架，最後警方到場將人逮捕帶回調查，訊後移送偵辦。

▲薛男駕駛白色轎車與2部車發生行車糾紛，雙方共組球棒隊砸車。（圖／翻攝自爆料公社）

這起事件發生在26日下午5點多，警方接獲報案，指稱茄萣區民宅前有人打架滋事，立即出動快打部隊前往現場處理，發現起因為行車糾紛，警方當場將5人帶回派出所偵辦。

警方調查，駕駛白色自小客車的薛姓男子，長期有吸毒習慣，自覺在家常常會聽到喇叭嗡鳴聲，認為是朋友在「國外遠端操控」，因此駕車前往友人住家，持榔頭要找友人理論，不過友人不在家，薛男則神智不清仍在場叫囂。

▲BMW將薛男的車夾擊，另方則帶球棒下車，朝薛男的車一陣猛砸。（圖／翻攝自爆料公社）

隨後，薛男駕車離去，卻與施姓男子駕駛的黑色BMW發生擦撞，不過薛男未下車處理就駛離現場，引起施姓男子不滿，立即追車理論；雙方展開追逐後，薛男又撞上另部白色賓士休旅車，該部車的邱姓駕駛也超不爽，加入戰局跟著追了上去，變成2部車合追薛男。

雙方約追逐2公里，薛男的車被後方的BMW夾擊，先後撞上機車、盆栽和汽車，最後停在民宅前，而另部休旅車的邱姓駕駛和乘客則率先下車，持球棒衝上來就是朝薛男的車一陣猛砸，包括車窗、天窗和擋風玻璃都秒被砸成碎片。

▲▼陌生男子共組球棒隊砸車，2阿嬤勇敢勸架。（圖／翻攝自爆料公社）

沒想到在這緊張的衝突氛圍中，突然有一位阿嬤跑到薛男的車前，試圖拉住動手的2名男子，「拜託！拜託啦！有事好好說！」，力勸不要再砸車，甚至又跑到BMW車旁，告訴施姓駕駛趕快停手別再撞車。這時又有另位勇敢阿嬤也上前好心勸說，但施男不領請，下車大吼「阿婆！閃！拎北車不要了！」隨後上車，接著又是猛撞。最後薛男仍下車，形成5打1鬥毆畫面。

警方表示，快打部隊到場後，將5名現行犯帶回派出所偵辦，另1人則自行到派出所報到，訊後依聚眾鬥毆、毀損、傷害罪嫌移送地檢署偵辦。

畫面曝光後，有網友歪樓表示，「阿嬤真勇 那幾個人還算有的道德沒有對阿嬤怎樣」、「垃圾還有分算有道德的」、「這群少年仔我欣賞 禍不及家人 尊重長者算很節制耶」。