快訊／醫護「防疫津貼被追回」！指揮中心還原經過：免繳回

記者嚴云岑／台北報導

網友爆料支援加強版集中檢疫所的「加倍」防疫津貼遭追回，指揮中心發言人莊人祥回應，集檢所收治確診者，會對人員防疫津貼加倍給付，本案是因疾管署對中興、草屯兩所集檢所收治住民是否為確診者有疑義，才會發出公文，經兩所補件說明後，疾管署已理解認定，也無需繳回加發之防疫津貼。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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本站稍早報導《防疫津貼被「追回」公文曝光！苦主嘆：不是大錢，但感覺很差》，有網友26日深夜在PTT的Gossiping板上爆卦，指控防疫獎金「偷偷」被收回，「那時候說防疫獎金一定會給」，但之後卻不知為何被收回，「什麼原因收回也沒說，啊檢疫所也都有去支援。」文中附上一張8月16日發出的公文照，只見主旨為「茲追回110年5-7月支援加強版草屯、中興集中檢疫場所工作人員津貼補償加發一倍之工作津貼。」

說明的部分則是，「一、依據 衛生福利部111年8月4日衛授疾字第1110400912A號函，說明一、行政程序法第117條及127條規定辦理，旨揭檢附之佐證資料隔離治療通知書，有無法確認收住對象為COVID-19確診個案情形，爰撤銷旨揭審定函，請本院協助追回已核發予上開工作人員之加發一倍津貼。」不過，該案在經過集檢所補件釐清後已落幕，支援人員也無需繳回加發的防疫津貼。

莊人祥受訪時表示，草屯集中檢疫所與中興集檢所分別於是於8月11日、8月18日發文補件，衛福部先後於8月15日與8月22日收到來文。指揮中心會依來文補充資料函復，津貼補償加發1倍審定結果同時撤銷撤銷函。