壓力大？喊出希望「越早下台越好」 　王必勝揭真正原因

▲陳時中與王必勝交接，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（26）日上午在網路直播節目專訪時拋出希望自己「越早下台越好」，還說是最期待的事情。距離王必勝就任指揮官僅一個多月，遭外界關注是否壓力太大？王必勝下午疫情記者會中澄清，從來沒有說壓力很大，「早點下台」是希望疫情早日結束，民眾生活恢復正常，「此時我就可以卸下這個工作」。

前衛福部長陳時中卸下指揮官身份，轉換跑道成為民進黨台北市長參選人，王必勝接任指揮官並且升任衛福部次長，至今已經一個多月。王必勝今早接受名嘴黃光芹主持的《新聞不芹菜》節目專訪時說出「我希望我越早下台越好」，再受到外界關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有媒體於下午指揮中心記者會中提問是否壓力太大才會這麼說？王必勝澄清，從來沒有說壓力很大，「早點下台，是希望我們疫情早日結束，民眾生活恢復正常，我就可以卸下這個工作」他重申，是希望疫情趕快結束的意思。

其實王必勝上午在節目中被主持人以節目主題「王必勝會讓防疫完勝？」進一步提問，是否王必勝贏、陳時中就贏，王必勝輸、陳時中就輸？王必勝回應，他有有信心把疫情弄好，不是為了陳時中，是為了國民，要盡自己能力做好。他接著說出自己心聲「我希望我越早下台越好」，並解釋，這是希望疫情早日平復，疫情穩定、常態化，是他最期待的事情。