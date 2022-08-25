妻穿性感睡衣開門...窗簾後「裸身人影」出賣她！夫綠炸怒告

▲老公見妻子穿性感睡衣應門，抓到一名裸身男躲在窗簾後。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台南報導

台南一名人夫阿輝（化名）某日進入妻子租屋處，妻子卻僅穿著內衣開門，還發現只穿著一條內褲的小王躲在窗簾後，瞬間綠光罩頂，氣得向小王求償100萬元。台南地院考量雙方財力，以賠償10萬元為適當。

阿輝主張，他與妻子花花（化名）於2016年9月結婚，婚姻關係仍存續中。今年2月18日凌晨4時許，阿輝前往花花的租屋處時，卻發現妻子僅著內衣開門，神色十分慌亂，年幼的女兒則獨自坐在床上。

覺得事情不對勁的阿輝，在屋裡搜索了一番，最後在房間窗簾後，發現僅穿著內衣褲的小王，才得知兩人竟在幼女面前發生關係，因此向小王提告求償100萬元的精神撫慰金。

小王反駁，強調兩人只是單純的「朋友」，當天花花為了幫自己慶生，考量疫情嚴重，才被邀到女方家中作客，1、2個小時後，由於外面飄雨，花花便讓自己在客廳裡休息，後來得知阿輝要來，擔心場面尷尬，他才會躲在窗簾後面的陽台。

另外，小王表示他沒有和花花發生關係，只是單純接受朋友的邀約，且現代社會成年男女於婚姻關係存續期間，仍能保有與其他異性正常社交往來之權利，請求駁回。

法官認為，如果小王與花花是朋友關係，理應可以與阿輝正常見面談話，怎會需要急著躲到窗簾後？且花花身為人妻，卻於深夜穿著睡衣，與其他男性在臥室獨處，顯然已逾越友情交往之界線，最終審酌兩方經濟狀況等一切情狀，判小王須賠償10萬元給阿輝。