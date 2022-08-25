3年沒恩愛！人妻忙顧小孩「抓包訊息炸綠光」　網戰翻：你沒問題嗎

▲原PO和老公已經2、3年沒有性生活。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些夫妻結婚久了，性生活也就少了，就有一名女網友發文表示，她和老公已經結婚15年，近年來幾乎過上無性生活，不過她其實不在意；只是日前她無意間看到對方訊息，才驚覺不對勁，「一般正常男生會跟同事的老婆傳訊息嗎？」貼文曝光後，也引發網友熱議。

這名網友在臉書社團「靠北婚姻－社團討論區」上匿名發文，提到她和先生已結婚15年，育有3個子女，兩人近兩、三年幾乎已是無性生活，雙方交集只剩下小孩。而她也提到，雖然老公有時會偷偷在廁所自己解決，不過她並不在意。

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緊接著原PO表示，其實兩人結婚以來，她從來不會看老公的手機，雙方都是尊重且信任彼此，不過日前老公拿著手機問她問題時，正好跳出一則訊息，才讓她驚覺不對勁。該則訊息是老公同事的老婆傳來的，且一連按了好幾個貼圖，老公見狀則趕緊滑掉。

▲原PO和老公的交集只剩下小孩。（示意圖／記者劉維榛攝）

事實上，老公和同事、同事老婆常常一起出去，原PO也覺得沒什麼，但讓她覺得奇怪的是，「一般正常男生會跟同事的老婆傳訊息嗎？不是應該跟同事傳訊息嗎？」會不會是出軌了？不過她也不想多問，只想要3個孩子好好長大，「如果真的讓我知道外面有人，我應該就是離婚了吧！」

貼文曝光後，底下網友則紛紛回應，「2到3年沒性生活，這真的有點離譜」、「婚姻對你來說沒有依賴度呀」、「看起來你不在意的性生活他在意，那你有在意他的需求嗎？彼此有溝通嗎」、「沒性，事出必有因」、「你都不在乎老公了，無性生活？我看是你都不給他性吧」、「你不在意不代表先生不在意吧」、「只想到自己，對方有錯，你都沒問題嗎」。

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