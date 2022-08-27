　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

應徵一週賺數萬！慘遭囚禁　「被關在摩鐵」正妹簡訊求援終獲救

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙手法再翻新！騙出國徵打字員1個月10萬元到柬埔寨，已經被識破，現在改「台灣輕鬆賺」、「工時彈性，包吃包住，一週賺數萬元」等訊息在網路招攬不知情民眾上勾，1名辣妹前往應徵卻被軟禁在汽車旅館，陳女趁隙向友人求救「救救我，我被囚禁在汽車旅館」，彰化警分局26日破門攻堅，查獲3名詐團成員，７天洗錢得手近700萬元，全案警方擴大偵辦中。

▲▼彰警破門攻堅救出被害人並查獲3名詐騙集團成員。（圖／警方提供）

▲▼彰警破門攻堅救出陳女並查獲3名詐騙集團成員。（圖／警方提供，以下同）

▲▼彰警破門攻堅救出被害人並查獲3名詐騙集團成員。（圖／警方提供）

彰化警分局莿桐派出所昨天下午接獲陳姓女子友人報案，指他接到陳女求救，人被囚禁在汽車旅館，莿桐所與偵查隊員警到汽車旅館破門攻堅，當場在屋內查獲3名詐騙集團成員，救出該名陳姓女子。

警方現場查扣手機、提款卡及銀行存摺等相關證物，清查發現，該詐騙集團透過各類求職網站及社群網站貼文誘騙年輕族群，謊稱「輕鬆賺錢，工時彈性，包吃包住，一週賺數萬元」等不實訊息，被害人陳姓女子誤信而前往應徵，竟遭拘禁在旅館限制自由，名下銀行存摺及帳號密碼，作為人頭帳戶洗錢用，3天已經詐得200多萬元。

▲▼彰警破門攻堅救出被害人並查獲3名詐騙集團成員。（圖／警方提供）

另外尚有另一名被害人吳姓女子同時遭到拘禁7天，直到帳戶遭165警示後才被丟包在溪湖鎮某汽車旅館，該帳戶已經遭詐騙洗錢超過400萬元，彰化警方初步統計陳女與吳女2帳戶洗錢超過100筆，總金額近700萬元，目前正擴大清查被害民眾。

►馬卡龍色「泡麵碗」買一送一！不只可愛還超好用

►一穿就有「女團腿」！石墨烯孅塑褲才899元

ET快訊
Netflix將推廣告方案　最新價格遭提前爆料　
「學費退林智堅」害慘台大生！　法律系教授曝：今年當3成
艾成長眠地曝光「陪伴王瞳」！　爸媽帶骨灰項鍊回大馬
正妹遭囚禁摩鐵！簡訊「救救我」　警破門攻堅
防疫獎金「被追回」公文曝光！　醫護嘆：感覺很差
中油爆貪污！20年收賄4千萬　公務員小吃店收紅包被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

4千元安全帽被偷　刺青短褲怪盜下手全都錄...警1個月逮嘸人

第1批獲救人員下山！曝領隊疑遭「魔神仔」牽引　困深山一夜餓壞了

離奇！忘拿球具...他大路迴轉撞斷電桿　騎士迎面撞上慘掛彩

彰雲大橋上留藍白拖　獨居老翁趴臥橋下送醫不治...死因待查

應徵一週賺數萬！慘遭囚禁　「被關在摩鐵」正妹簡訊求援終獲救

V怪客敲車打人全被錄！ 員警追緝百公里...12小時逮3人

「海神」陸戰勝！高雄男開瑪莎拉蒂剎不住　前車噴飛⋯兩頭重傷　　

貢寮龍洞男潛水客失聯！被SUP教練救起　送醫急救不治

連撞2車肇逃！高雄5惡煞巷子攔車猛砸窗　2嬤勇敢勸架成焦點

中油爆貪污案！20年收賄4千萬　超貪公務員小吃店收紅包被逮

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

13槍制伏雙刀男！警現身說明　方仰寧破天荒力挺：記功1次

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

梁文音離婚2年「還是相信愛情」　笑稱「怨恨對健康沒有好處」

4千元安全帽被偷　刺青短褲怪盜下手全都錄...警1個月逮嘸人

第1批獲救人員下山！曝領隊疑遭「魔神仔」牽引　困深山一夜餓壞了

離奇！忘拿球具...他大路迴轉撞斷電桿　騎士迎面撞上慘掛彩

彰雲大橋上留藍白拖　獨居老翁趴臥橋下送醫不治...死因待查

應徵一週賺數萬！慘遭囚禁　「被關在摩鐵」正妹簡訊求援終獲救

V怪客敲車打人全被錄！ 員警追緝百公里...12小時逮3人

「海神」陸戰勝！高雄男開瑪莎拉蒂剎不住　前車噴飛⋯兩頭重傷　　

貢寮龍洞男潛水客失聯！被SUP教練救起　送醫急救不治

連撞2車肇逃！高雄5惡煞巷子攔車猛砸窗　2嬤勇敢勸架成焦點

中油爆貪污案！20年收賄4千萬　超貪公務員小吃店收紅包被逮

4千元安全帽被偷　刺青短褲怪盜下手全都錄...警1個月逮嘸人

3萬英呎高空「機師突暈倒」緊急迫降大delay　只賠450元！乘客氣炸

第1批獲救人員下山！曝領隊疑遭「魔神仔」牽引　困深山一夜餓壞了

好熱！全台19縣市飆高溫　本島唯獨「基隆較涼」氣象局曝原因

外資本周買賣超前10名揭曉　大砍台新金逾8.1萬張

爸嗆「養狗就丟掉」！他氣炸想把父母趕出家門：房子我買的

S2O主辦沒在怕法務局關切：歡迎來現場參加活動！　強硬不退票

中華女排五局大戰惜遭越南逆轉　無緣晉級亞洲盃4強

離奇！忘拿球具...他大路迴轉撞斷電桿　騎士迎面撞上慘掛彩

顏擇雅「學費退林智堅」害慘台大生！法律系教授曝：今年當3成

長髮妹直播薄紗洩ω曲線！　「放送2粒葡萄乾」網看呆

社會熱門新聞

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

自強外役監逃犯　鄉民查前科喊扯

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

即／清水公所員遊賞一線天5失聯全尋獲　意識清楚

即／清水公所員工旅遊5人失聯　警消搜救中

清水區公所「武界溯溪」5失蹤！　名單曝光

即／找到2人！清水公所員旅仍有3失聯　持續搜救中

溺水高中生找到了！魂斷旗津海　媽哭喊「快救他」等無奇蹟

快訊／台3線阿婆灣「重機翻覆」　騎士跌落谷底

謝忻2.3G裸照外流結案　檢方回應了

快訊／阿婆灣「重機翻覆」倒插橋邊　騎士摔谷底不治

中尉疑遭霸凌輕生　腳踏車離奇出現寢室

更多熱門

相關新聞

迴轉撞斷電桿！　騎士煞車不及慘撞上

迴轉撞斷電桿！　騎士煞車不及慘撞上

苗栗縣苑裡鎮苗43縣道上26日下午發生一起車禍事故！一輛休旅車因迴轉不慎撞斷電線桿，造成對向路過機車騎士當場剎車不及，撞上橫躺車道上的電線桿，身上多處擦傷，送苑裡李綜合醫院救治，而休旅車駕駛則未有受傷情形。警方獲報到場後，也對雙方進行酒測，2人均無酒駕情形，至於詳細肇事原因警方還須釐清。

彰雲大橋上留藍白拖　獨居老翁趴臥橋下送醫不治

彰雲大橋上留藍白拖　獨居老翁趴臥橋下送醫不治

新北貢寮男潛水客溺水　送醫急救不治

新北貢寮男潛水客溺水　送醫急救不治

高雄5惡煞組球棒隊攔車猛砸窗　2阿嬤勇敢勸架

高雄5惡煞組球棒隊攔車猛砸窗　2阿嬤勇敢勸架

清水公所員旅5失聯！　工班體力太好放鳥領隊迷途

清水公所員旅5失聯！　工班體力太好放鳥領隊迷途

關鍵字：

彰化摩鐵汽車旅館溪湖詐騙集團影音

讀者迴響

熱門新聞

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡

《流星花園》男星暴打懷胎7月妻！跳起來踹全被錄

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱到孫哭了」

苗栗鬼門關夜市空拍畫面曝　人潮塞爆大街

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

快訊／S2O「主辦堅決不退票」

自強外役監逃犯　鄉民查前科喊扯

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

更多

最夯影音

更多
台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏
金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面