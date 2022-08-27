應徵一週賺數萬！慘遭囚禁　「被關在摩鐵」正妹簡訊求援終獲救

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙手法再翻新！騙出國徵打字員1個月10萬元到柬埔寨，已經被識破，現在改「台灣輕鬆賺」、「工時彈性，包吃包住，一週賺數萬元」等訊息在網路招攬不知情民眾上勾，1名辣妹前往應徵卻被軟禁在汽車旅館，陳女趁隙向友人求救「救救我，我被囚禁在汽車旅館」，彰化警分局26日破門攻堅，查獲3名詐團成員，７天洗錢得手近700萬元，全案警方擴大偵辦中。

▲▼彰警破門攻堅救出陳女並查獲3名詐騙集團成員。（圖／警方提供，以下同）

彰化警分局莿桐派出所昨天下午接獲陳姓女子友人報案，指他接到陳女求救，人被囚禁在汽車旅館，莿桐所與偵查隊員警到汽車旅館破門攻堅，當場在屋內查獲3名詐騙集團成員，救出該名陳姓女子。

警方現場查扣手機、提款卡及銀行存摺等相關證物，清查發現，該詐騙集團透過各類求職網站及社群網站貼文誘騙年輕族群，謊稱「輕鬆賺錢，工時彈性，包吃包住，一週賺數萬元」等不實訊息，被害人陳姓女子誤信而前往應徵，竟遭拘禁在旅館限制自由，名下銀行存摺及帳號密碼，作為人頭帳戶洗錢用，3天已經詐得200多萬元。

另外尚有另一名被害人吳姓女子同時遭到拘禁7天，直到帳戶遭165警示後才被丟包在溪湖鎮某汽車旅館，該帳戶已經遭詐騙洗錢超過400萬元，彰化警方初步統計陳女與吳女2帳戶洗錢超過100筆，總金額近700萬元，目前正擴大清查被害民眾。