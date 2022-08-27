S2O主辦稱「被陰了」要提告　文化部二度反擊：業者耽誤申請時間

▲「S2O Taiwan潑水音樂祭」主辦單位負責人Brian昨在直播說被文化部陰了，並要提告。（圖／翻攝自Facebook／Spunite 斯邦奈、S2O Taiwan Songkran Music Festival）

記者許敏溶／台北報導

「S2O Taiwan潑水音樂祭」將在今、明（27、28日）兩天登場，卻爆發包括CL等多組外國藝人無法來台，主辦單位負責人Brian昨（26日）在直播上批評「被文化部陰了」，且會告文化部，文化部次長李靜慧今回應，此案純粹是業者耽誤整個申請時間，包括送來資料非常不完整，並強調文化部支持業者辦理大型國際活動，業者也必須顧慮國人健康與防疫規定。

潑水音樂祭今起登場，但主辦單位直到昨天才坦誠，包含CL、Yellow Claw與R3hab都不會登台，引發許多買昂貴票價的歌迷不滿，而斯邦奈主辦人Brian則將矛頭轉向文化部，昨在直播上指出一切都是「被文化部陰了」，還說會告文化部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潑水音樂祭日前宣傳圖中眾星雲集，但昨才宣布多組藝人無法出席。（圖／翻攝自FACEBOOK／S2O Taiwan Songkran Music Festival）

文化部政務次長李靜慧今上午出席「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」時接受訪問強調，文化部支持業者辦理這樣大型國際活動，會盡其所能協助業者申請，但這個案子純粹是業者耽誤申請時間，包括送來資料「真的非常不完整」，而且要做專案泡泡還有一個重點，就是所到每一個地點，都應跟當地衛生主管單位協調，畫出所謂的專案路線。

李靜慧指出，文化部在本週三（24日）晚上才收到資料，週四（25日）文化部詢問包括機場、北市政府衛生局等單位，都沒人接過任何查詢或共同協商紀錄，對文化部而言，該案真的無法協助，但文化部也要再次表達，願意跟業者站在一起，但業者也必須要考慮我們目前顧慮國人健康與種種防疫的規定。

至於後續消費者權益問題，李靜慧表示，在藝文票卷辦法都有相關規定，什麼是可以記載或不可以記載，包括現在主辦單位所主張的，可以隨意的變更表演藝人等，其實都是不合乎票券的法令規定，這部分北市政府法務局已經在處理。



▲文化部26日曾經公開郵件，強調直到24日晚間才收到申請。（圖／文化部提供）

針對爭議，文化部26日曾經發表聲明回應，於18、19、23及24日多次提醒主辦單位繳交資料，直到24日晚間近8點才收到主辦單位以電子郵件提出專案申請及防疫計畫。「此活動涉及外國藝人及工作人員高達68人，但審查作業時間僅剩2日，且防疫計畫資料有許多缺漏。因此，經文化部初步審查，決定予以駁回，有關決定已由文化部通知主辦單位，亦透過外交管道通知受邀單位。」

而指揮中心指揮官王必勝26日也在記者會上指出，指揮中心沒有收到防疫計畫，根據他個人瞭解，外國藝人是不會來台。他進一步說明，文化部表示24日晚上收到防疫計畫，但計畫內容問題多，也無作業時間更動，就沒有送到指揮中心。