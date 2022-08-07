黃偉哲獻唱「小幸運」　具俊曄、玖壹壹陪民眾「搖擺不搖頭」

▲2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會7日晚在永華市政中心西側廣場舉行，市長黃偉哲和閻奕格、徐凱希合唱「小幸運」，歌手們精彩演唱，令現場民眾樂翻天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會7日晚在永華市政中心西側廣場舉行，下午傾盆大雨終在音樂會開演前停止，台南市長黃偉哲到場與民同樂，歡迎民眾健康且盡情地享受歌手們帶來的歌曲，黃偉哲現場也和閻奕格、徐凱希合唱「小幸運」，謝謝每位帶給台南幸運的市民朋友，並祝大家有安全愉快夜晚。





音樂會由台南S.F.C街舞團開場熱舞，創作才女黃瑋昕帶來「到底戀愛是個謎還是個癮」、「信你才怪」，金曲新人壞特?te演唱「Cazzo」、「睡不著」，率性女聲閻奕格則演唱「愛上現在的我」、「You & I」等歌曲，動人嗓音加上獨特魅力，讓觀眾聽得如癡如醉，紛紛表示，原本因大雨而不安的心情，也漸轉變成熱情高漲。





黃偉哲表示，因爲擔心暑假期間交通事故多，或是吸毒或治安事件發生，所以市府以輕鬆並能聚焦年輕人的方式，舉辦反毒暨交通安全宣導音樂會，不讓宣導流於制式化，讓年輕朋友聽歌放鬆、願意配合，不誤入歧途，達到反毒及交安宣導的最好效果。至於晚上特別「獻聲」的黃偉哲市長也靦腆笑著表示，唱歌其實是他的弱項，所以他練歌練很久，至少練一個禮拜了。

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根據交通部統計，台南市今年1-5月交通事故死亡人數相較去年同期人減少7.7％，表示市府各項事故防制作為收到初步效果，但正值暑假期間且疫情趨緩，希望藉此機會提醒市民朋友不要掉以輕心，騎乘機車務必戴好安全帽並注意車前狀況，開心出門，平安回家。





而這場音樂會最受注目的來賓，是首度參與公益性演出的「韓流始祖」具俊曄。曾是偶像團體酷龍成員的DJ KOO帶來長達40分鐘的DJ表演，強大的氣場和震撼音樂帶動現場氣氛到最高潮，也讓現場觀眾忍不住隨同節奏「搖擺」身體。



接續由創作歌手高爾宣則一連帶來「Benz booty」、「Circles」、「Somebody else」、「Without You」等歌曲，壓軸的本土天團玖壹壹更是演出長達25分鐘的組曲，快節奏的歌曲加上朗朗上口的歌詞，讓現場超過一萬五千名的觀眾忍不住來個大合唱，為這場音樂會畫下完美句點。





新聞處表示，現今社群網路資訊發達，利用影音APP夾帶暗號販毒，誘使青少年購買毒品等亂象層出不窮，市府舉辦音樂會除了要在暑期提供年輕朋友健康娛樂，也希望藉此機會提醒大家對毒品說不。