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大陸 大陸焦點 特派現場

男子被「大魚釣走」淒厲狂叫　釣場老闆：他是第一個喊救命

記者任以芳／綜合報導

廣東東莞一男子在魚塘釣魚時，被魚拉下魚塘，隨後淒厲的大喊，「救命！救命啊！嗚..救我」。結果，這段影片在大陸瘋傳，因為男子並沒有被滅頂，落水時一邊大喊還手握釣竿，不少網友逗趣回應，「這條大魚應該覺得今天『釣到一個人』。」

▲▼ 男子釣魚被拉進池塘，淒厲大喊救命！救我 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 男子釣魚被拉進池塘，手沒放釣竿，淒厲大喊救命。（圖／翻攝 澎湃新聞）

據《都市時報》影片顯示，一開始男子悠哉釣魚，突然被一股強大力量牽引，隨後連人帶椅一起被大魚的力量拖進水裡。男子掉入水裡後立刻大喊，「救命！救命啊！」，聲音還帶點「嗚嗚～」的哭腔，接著大叫「救我！救我！」

由於男子叫的實在太淒慘，加上落水後畫面顯示雙腳可以站立著魚塘底部，露出頸部以上位置，並沒有立即滅頂危險，同時手裡依然緊握魚竿。

該影片創下千萬次的點閱率，不少大陸網友對於男子緊張的「救命聲」覺得十分幽默，還有人留言稱，「魚說：你們可能不相信，我今天差點釣到一個人。」

▲▼ 男子釣魚被拉進池塘，淒厲大喊救命！救我 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲▼ 男子釣魚被拉進池塘，淒厲大喊救命！救我 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲男子釣魚被拉進池塘影片創下1534萬點閱熱搜。（圖／翻攝 齊魯晚報微信）

綜合陸媒報導，魚塘甘老闆還原事情經過，「一開始聽到有人喊救命，以為發生什麼事，原來是釣客被魚拉出去五六米，事後被周邊釣友救起來，沒有問題。

他說，以往也發生過釣客被魚拉下水的事情，都沒有人喊過「救命！」，他是第一個。「魚塘的水也不深，就一米三左右」，大多數人都能自己爬上來。

不少網友好奇，那條「釣到人的大魚」下落如何？甘老闆回應，當時那名男子釣到的魚大概有三四十斤重，上岸後釣友還幫著拉桿，「不過最後魚線斷了，魚還是跑了。」

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