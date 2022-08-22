彰化紅衣女溺斃洋仔厝溪　警消2天兩度搜救尋獲遺體

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉發生一起溺水案件，有民眾21日晚間9時許於洋仔厝溪雅興街底與和美交界的青埔橋發現一輛機車，疑有民眾落水，惟無目擊墜落現場，消防局獲報趕赴搜尋至今日凌晨未果，在今早7時再度前往搜索，約2小時後在附近河道發現1名身穿紅色外套及長褲的女子遺體，經家屬確認是王姓女子，詳細案情警方正進一步調查。

▲搜救人員今早發現女子遺體。（圖／民眾楊忠勳提供）

消防局指出，昨日晚間9時59分接獲報案，青埔橋疑有民眾落水，現場遺留一輛機車停放於和美轄區，但無人目擊有人落水。昨晚消防人員搜尋至22日0時22分，考量天色昏暗及相關人員安全，不利於搜尋，整備車輛、裝備及器材後離開現場。

▲▼警消昨晚搜救未果。（圖／民眾阿鋒提供）

今日上午7時救難人員再度前往事故地點，消防局派遣和美、鹿港分隊救援，彰化救難協會也加入行動，共有3搜船艇、約20名人力下水搜尋；搜尋範圍為青埔橋至頭汴埤制水閥間約1100公尺，至今上午9時38分，彰化救難協會理事長張正昌發現女子遺體，現場搜救人員將其運送上岸。

警消根據機車車牌追查車主身分，並連繫其家屬，家屬今上午10時34分抵達現場，確認溺者是王姓女子，詳細落水原因，警方正調查釐清中。

▲搜救人員今早再度出動搜尋，發現女子遺體。（圖／民眾楊忠勳提供）