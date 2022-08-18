第13屆台博會九月初登場　兩岸電子專區主打「元宇宙、5G」

▲第十三屆東莞台博會九月初即將登場。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

2022年第十三屆東莞台灣名品博覽會（以下稱「博會」）將於9月1日至4日在東莞廣東現代國際展覽中心舉辦，今（18）日舉行新聞發佈會介紹本屆展覽亮點。受疫情影響，今年展會繼續採用實體展覽+線上商城形式，其中電子專業展是熱門重點，集結粵港澳大灣區以及優質台資企業，重點呈現數字經濟、元宇宙、5G、物聯網、半導體等多樣電子領域。

台博會自2010年創辦以來，已成功舉辦十二屆，吸引超270萬人次參觀採購，達成意向成交額超308億元人民幣，成為了粵台經貿文化交流合作知名品牌。

今年第十三屆台博會以「領航灣區智造 強鏈融合先行」為主題，重點呈現數字經濟、元宇宙、5G、物聯網、半導體、電子等領域產品。報名參展企業數達144%、展位數達148%。今年比以往更專注於電子專業展，從招展轉向選展，集結粵港澳大灣區、優質台資企業亮相。

經過專業招展甄選，華為雲、英業達集團、友達光電、正崴集團、鈺創科技等明星企業，廣聲玩具、明門幼童、運時通傢俱等行業龍頭企業將亮相本屆台博會。

▲ 今年台博會有兩岸電子產業專區。（圖／主辦單位提供）

發佈會介紹本屆亮點，「第十三屆台博會規模更大，持續落實『十四五』發展機遇、大灣區建設紅利、惠台服務政策，繼續為全國台商台企搭建供需對接、拓展內銷的重要平台。」

今年台博會延續以前沿科技和高端技術，設有元宇宙物聯網半導體館、東莞數字經濟館、電子零組件館、防疫用品生物科技館等。超過70%的參展企業為電子訊息、生物科技領域，元宇宙物聯網半導體館、電子零組件館面積分別達540平方米、360平方米，參展企業數量多。

採購商邀約方面，計劃邀請3家大陸國家級商協會、18家省級商協會、50家市級商協會組團到現場採購，採購商以電子訊息、生物科技產業的專業採購商為主。全方位助力商家「出口轉內銷」，實現交易與交流的高效互動。

今年也將繼續設立海峽兩岸青年創新創業館，引進粵港澳大灣區乃至全國的台青創新創業孵化基地，進一步推動東莞松山湖海峽兩岸青年創業基地的長遠發展，鼓勵青年就業、創業和興業發展。

▲ 第十三屆台博會新聞發佈會。（圖／主辦單位提供）

上一屆台博會，超25萬人次通過雲端參加。今年展會繼續採用實體展覽+線上商城形式，雲端展位向全國參展商開放，產品線上展示、直播帶貨。預計展期4天，其中9月1日、2日為專業觀眾觀展日，後2日為公眾開放日。

本屆台博會由廣東省人民政府台灣事務辦公室、廣東省商務廳、東莞市人民政府、全國台灣同胞投資企業聯誼會、海峽兩岸經貿交流協會聯合主辦，東莞市台港澳事務局、商務局、貿促會、工商業聯合會、台商投資企業協會聯合承辦。展覽面積為3.1萬平方米，目前參展企業超500家，展位超1700個，計劃邀約採購商2000家。