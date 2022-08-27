老師辛苦了！北市教師吃喝玩樂享優惠　55折吃三井套餐





▲台北市教育局為感謝教師的貢獻，推出敬師月系列活動。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

教師節即將到來，台北市教育局為感謝教師的貢獻，推出敬師月系列活動，除表揚教學卓越教師，並結合食品、百貨、電影、美容、旅遊住宿、醫療產業、社教單位等超過百家業者，從9月起提供台北市教師多項優惠活動，像是三井日式料理餐廳，原價1800元的套餐，提供北市教師55折優惠，優惠價只要1000元。

台北市教育局長曾燦金表示，這兩年疫情肆虐，所有的教師們都辛苦了，在疫情期間，教師們不但化身資訊科技專家，啟動線上教學，還要肩負衛教防疫工作。曾燦金說，日前教育部公布師鐸獎名單，北市共有9位教師獲獎，連續兩年都是獲獎人數最多的縣市。

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曾燦金說，為感謝教師辛勞，今年再度推出「臺北揪i敬師優惠專刊」，邀集微風集團、台北101、福華大飯店、貳樓餐廳與三井等百家企業、社教單位等，提供北市教師多項優惠及免費獨家好禮，預計有超過2萬名教師受惠，「希望慰勞老師們這一年的辛苦，教師節快樂」！

「臺北揪i敬師優惠專刊」囊括食品、百貨、文教、雜誌、電影、美容、旅遊住宿等優惠，從9月起，北市教師憑證即可享優惠，像是三井日式套餐祭出55折，原價1800元套餐，教師價只要1000元；寒舍艾美探索廚房提供8折優惠、

貳樓餐廳打85折、欣葉餐廳9折、雙聖餐廳9折、緩慢民宿住宿2999元起。