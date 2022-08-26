中國女排「戴口罩比賽」！網路罵聲一片　排協凌晨急致歉

▲中國女排首局戴口罩出戰。（圖／央視）

記者鄭思楠／綜合報導

目前在菲律賓舉行的亞洲盃女子排球賽，中國女排25日出戰伊朗隊時竟全員戴口罩登場。畫面傳回大陸後，網友一面倒大呼荒謬，「簡直是不顧運動員的健康，政治壓倒科學的做法！」對此，中國排協官方微博26日凌晨發文致歉，「臨場經驗不足，沒提醒球員摘掉。」

這場比賽，中國女排一開始全部戴著kn95口罩上場，伊朗隊則是戴著頭巾。第一局伊朗隊以26比24領先。但在摘下口罩後，中國隊就越打越順，最終以3比1逆轉，獲得四連勝並取得A組第一。

不過，該比賽畫面曝光後，迅速引發網友熱議，也衝上了微博熱搜。有球迷認為作為競技體育，這件事暴露出了教練組的不夠專業。還有球迷認為這件事非常的荒謬，畢竟戴著口罩進行這樣激烈的競技體育，對於球員的發揮甚至身體健康都會有影響。

網友炮轟，「運動戴口罩真的是發癲」、「沒讓隊員穿防護服上場就不錯了，大家散了吧」、「咱們還要因為疫情鬧多少笑話！」、「要自我感動到什麼時候，建議摘除肺部好了」、「防疫第一，友誼第一，執行命令第一，輸贏不在乎，戴口罩比賽，簡直是開國際玩笑，證明不了你防疫工作有多好，只能證明你有多麼的愚蠢和可笑。」

戴口罩劇烈運動會有什麼影響？中國科協旗下「科普中國」此前表示，一些運動員為了體能儲備，有時會佩戴口罩進行短時間的訓練，但不建議普通人戴口罩進行大運動量訓練。

中國排球協會26日凌晨4時於微博發文公開道歉。聲明表示，「我們對大家對女排的關心深表感謝，對我們工作不夠細緻給大家帶來的困擾誠懇道歉。」

聲明稱，「比賽之前，隊伍瞭解到參賽隊伍中已有運動員感染情況，且我們個別運動員也有症狀，為了防範疫情傳播風險，隊伍從保護運動員健康出發，要求運動員進入比賽場館時要統一佩戴口罩。因組委會未對運動員上場比賽是否佩戴口罩做出明確規定，我們運動員為了保護自己，比賽開始後佩戴口罩上場比賽。由於我們臨場經驗不足，沒及時提醒上場運動員摘掉口罩，因此第一局我們運動員均佩戴口罩上場比賽。第一局後半程，意識到戴口罩打球對運動員健康不利後，隊伍及時進行了提醒，我們運動員摘掉口罩完成了後面的比賽。」

聲明強調，「今後我們將認真總結經驗教訓，統籌好疫情防控和比賽、訓練，在保護好運動員健康前提下，打好每一場比賽，回報大家的關心。」