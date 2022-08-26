不畏疫情！逾4千大專生舉辦營隊　帶領學童歡度暑假長知識

▲台科大學嚕啦啦康輔社帶領樹屋小隊學員，表演打棒球活動。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

去年中小學免費暑假營隊活動因受疫情影響而取消，今年在教育部補助下，超過4千名大專校院學生社團組成的青年志工服務隊，分別前往全台215所教育優先區中小學校辦理營隊活動，提供8551位中小學生免費參加，像是台科大康輔社透過生動有趣方式，向學員們分享宇宙、太空的知識，並帶領學員表演打棒球活動，讓小朋友度過充實、溫暖又精彩的暑假。

為了鼓勵大專校院學生參與社團活動及提升社團發展，並強化教育優先區中小學生參加課外活動，教育部補助大專校院學生社團，在暑假期間前往教育優先區的中小學校舉辦免費營隊活動，去年因為疫情取消，今年教育部共補助215梯次，由4094名大專校院學生社團組成的青年志工服務隊，前往215所教育優先區中小學校辦理營隊活動，提供8551位中小學生免費參加。

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不過，教育部指出，另因應疫情相關防疫措施，這次計畫也提供大專校院學生社團可選擇辦理線上或實體營隊活動，共有6梯次大專校院學生社團申請，透過線上遠距教學方式，帶領教育優先區中小學生探索跨領域學科知識，培養學童多元化素養並拓展其視野。

▲台科大嚕啦啦康輔社透過生動有趣方式，向學員們分享宇宙、太空的知識。（圖／教育部提供）

以台科大為例，台科大嚕啦啦康輔社辦理「2022年暑假營隊童鄉育樂營—活寶探險GO」，規劃多元化的活動及課程，例如透過生動有趣方式，向學員們分享宇宙、太空的知識，由學員繪畫出自己想像星球，以寓教於樂的方式培養學員學習態度，進而提升學員自身的能力，拓展學員的視野，增進多元學習知識，也將團隊合作精神傳遞給偏遠地區的學員。

此外，中興大學兒少教學新創服務社，在8月17日辦理「TFY開課鬆體驗營」，以線上「開課鬆」作為前導課程，利用課程與活動設計讓參與學生探索多元領域，並透過課間團康活動使課程脫離學校的教學體制，進行「任務式／遊戲式學習」，激發孩子們對學習的興趣，找到未來的目標，以培養成為「自主學習者」的主動參與學習能力。

▲▼中興大學兒少教學新創服務社學員認真參與線上課程。（圖／教育部提供）