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社會 社會焦點 保障人權

當鋪哥醉駕載女友...自撞爛毀輪噴飛　賓士是「前任的」這下更慘

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲劉男開著「前女友」的賓士車酒駕載「新女友」鄭女，發生自撞車禍，害鄭女全身擦挫傷。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名從事當鋪的劉姓男子，昨晚與鄭姓女友在南屯區一家夜店喝酒後，今清晨駕駛賓士車，於西屯區文心路不慎自撞分隔島，隨後再撞上前方停等紅燈的一輛本田轎車，新車要價逾200萬元的賓士車因此車頭毀損嚴重、輪胎也噴飛，坐在副駕的鄭姓女友受到輕傷。劉酒精濃度高達0.8，被依公共危險移送法辦。誇張的是，肇事賓士車是登記在劉的前女友名下，劉拿來載現任女友狂歡，卻發生車禍。

台中市第六警分局調查，劉姓男子（27歲）從事當鋪，駕駛的白色賓士車齡約5、6年，而賓士車是登記於「前女友」名下。劉男與「新女友」鄭姓女子（26歲）昨晚於南屯區一家夜店玩樂，今清晨5時許劉男開車沿文心路行駛，靠近大墩19街時，疑不勝酒力，失控撞上中央分隔島，再碰撞前方的本田轎車。

根據路口監視器顯示，楊男（59歲）的黑色轎車於路口停等紅燈，後方由劉駕駛的白色賓士突然擦撞分隔島，衝擊力道猛烈，瞬間產生大量火花及濃煙，隨後楊男車尾馬上遭撞。濃煙蔓延整片路面，數十秒後才逐漸散去，現場撞擊痕跡、煞車痕長達約50公尺。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼賓士車自撞分隔島產生火光、濃煙；撞擊痕、煞車痕長約50公尺。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

事故造成賓士車頭嚴重毀損，右前輪胎噴飛、左前輪胎幾乎脫落，黑色轎車車尾凹陷毀損；楊男及劉男無受傷，但劉男的鄭姓女友身體多處擦挫傷，送往林新醫院治療後無大礙。劉男經酒測酒精濃度超標，楊男、鄭女無飲酒。

車禍後受傷的鄭女痛苦蹲坐路邊，身穿藍綠色上衣的劉男趕緊上前關心；前方轎車駕駛楊男說，他聽到後方突然傳來巨響與尖銳煞車聲，意識有可能會有車子從後方追撞，過不到3秒，果然被賓士撞上。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲受傷的鄭女痛苦蹲坐路邊，身穿藍綠色上衣的劉男趕緊上前關心。（圖／民眾提供）

警方初判肇因為劉男酒駕導致車輛失控，劉男未找代駕或計程車，執意酒後駕駛「前女友」的賓士車，最後不但車毀，還讓「新女友」鄭女受傷，更因酒精濃度嚴重超標，將要吃上刑法懲罰，後悔莫及。

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