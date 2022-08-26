情侶夜店狂歡醉駕！賓士自撞變2輪車　辣女友痛苦蹲地他幫呼呼

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區26日清晨發生一起酒駕車禍，劉姓男子與鄭姓女友於南屯區一家夜店徹夜狂歡，酒後開著賓士車行經文心路近大墩19街口時，疑不勝酒力自撞分隔島，瞬間激起大量火光並冒出濃濃白煙，接著又撞上一輛停等的黑色轎車，造成鄭姓女友全身有多處擦挫傷，酒駕肇事的劉男沒受傷，幸傷者無生命危險。警方初判肇因為劉男酒醉駕駛失控，詳細車禍原因及經過由交大進一步釐清調查。

▲賓士自撞分隔島瞬間起火，宛如火球。（圖／民眾提供）

警方調查，劉男（27歲）今凌晨5時許駕駛賓士車沿文心路往大墩19街方向行駛，於事故地點先自撞分隔島，再碰撞前方由楊姓男子（59歲）的自小客。

根據路口監視器顯示，楊男的黑色轎車於路口停等紅燈，後方突一輛白色賓士擦撞分隔島，衝擊力道猛烈，瞬間產生大量火花及濃煙，隨後楊男車尾馬上遭撞。濃煙蔓延整片路面，數十秒後才逐漸散去。

▲賓士車起火後冒出大量白煙。（圖／民眾提供）

事故造成賓士車頭嚴重毀損，右前輪胎噴飛、左前輪胎幾乎脫落，黑色轎車車尾凹陷毀損；楊男及劉男無受傷，但劉男的鄭姓女友（26歲）身體多處擦挫傷，送往林新醫院治療後無大礙。劉男經酒測酒精濃度超標，楊男無飲酒。

▲▼事故造成賓士車頭嚴重毀損，右前輪胎噴飛、左前輪胎幾乎脫落，黑色轎車車尾凹陷毀損。（圖／民眾提供）

車禍後受傷的鄭女痛苦蹲坐路邊，身穿藍綠色上衣的劉男趕緊上前關心。據了解，劉男、鄭女是情侶，2人晚間至南屯區一家夜店玩樂，未料離開時劉男飲酒後沒找代駕執意自行開車，最後車毀、女友受傷，後悔莫及。

▲受傷的鄭女痛苦蹲坐路邊，身穿藍綠色上衣的劉男趕緊上前關心 。（圖／民眾提供）