台南公布第7波酒駕累犯名單　6人榮登「酒榜」！

▲台南市26日公布第7波酒（毒）駕累犯名單，本次公布6名累犯違規人，累計公布27人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市26日公布第7波酒（毒）駕累犯名單，本次公布6名累犯違規人，都是10年內累計被查獲2-3次，至目前已累計公布27人。

交通局指出，這次公布違規地點分別在安平區1名、新市區1名、善化區2名、楠西區1名、安定區1名，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

交通局表示，酒駕新法已於2022年3月31日上路，依新法規定，10年內如有酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者（累犯記錄自2019年7月1日起算），得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」(網址 https://traffic.tainan.gov.tw/Service/Roadsafety/DrunkDriving )，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，飲酒後可找代駕服務或搭乘大眾運輸，平安返家才最重要，切勿心存僥倖駕車上路，以免害人又害己。酒駕除涉及刑法公共危險罪外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道安講習等處罰，累犯者將公告其姓名、照片及違法事實。