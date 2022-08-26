竹縣加碼抽最高800元旅遊金　手刀下載「好客Point」APP

▲新竹縣長楊文科(圖中)宣布加碼最高800元旅遊金，歡迎全台民眾至新竹縣來趟輕旅行。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／新竹報導

暑假尾聲狂掀旅遊熱潮，加速國旅補助預計將於9月用罄，新竹縣政府今(8/26)宣布加碼推動「悠遊國旅 竹縣抽好禮 遊購Amazing」活動，民眾只要下載「好客Point」APP完成註冊及實名制驗證，就有機會抽中最高800元的食宿獎勵金，新竹縣長楊文科力邀全台民眾踴躍下載，並歡迎大家到新竹來趟慢食、慢活、慢遊的輕旅行。

▲楊文科說明未來還有很多「食宿遊購行」方面的紅利將透過好客APP持續分享給大家。

楊文科說明，新竹縣府交通旅遊處特別規劃旅遊好康大放送，邀請全台鄉親到新竹縣旅行，透過「好客」APP預計送出6,000份600元好客住宿券及12,000份200元好客Point。此次特別整合縣內觀光資源，邀集店家旅宿業一起參與活動，民眾可於合作旅宿業、商圈、休閒農場、新竹良品、農會、遊樂區等直接配合科技APP運用優惠點券，折抵消費使用，讓旅客使用遊玩更加便利，未來還有很多「食宿遊購行」方面的紅利將透過好客APP持續分享給大家。

楊文科補充，據統計2021全年度約有258萬人次來新竹縣觀光，而今年陸續推出新竹縣13景以及12條以動物命名的步道等特色觀光遊憩區，光2022上半年就有378萬人次、成長40%，如今透過優惠點券結合科技APP，希望邀請更多旅客，大人小孩全家一起到新竹縣展開樂活小旅行，持續活絡在地觀光。

▲中獎民眾透過簡訊即可兌獎，使用時只需透過QRcode掃描即可折抵。

交通旅遊處說明，此次活動將分為三梯次抽獎，第一梯次中獎名單將於8/31抽出，抽中民眾9/1收到通知後開始使用，好客住宿券透過簡訊將領獎連結傳送至民眾登記的手機號碼，領取並至旅宿出示QRcode，直接折抵消費使用，限單次使用完畢；而好客Point則是將點數直接存入民眾註冊的「好客Point」APP帳戶中，點數視同現金，一點抵一元，且抵用時可依照消費金額「花多少、用多少」，彈性又便利。每一梯次沒有抽中的名單會遞延至下一個梯次抽獎，因此，愈早下載「好客Point」APP註冊登記，中獎機會越大！

▲六福村吉祥物哈比與哈妮也萌萌出席，邀請大家到新竹縣旅遊。

除縣長推薦的13景、12條步道，竹縣熱門景點還有北埔商圈、內灣老街以及六福村主題樂園、小叮噹科學主題樂園等，而台灣好玩卡也推出新竹縣限定版，方便更多民眾一起邊玩邊享優惠。六福村遊樂園總監葉忠岳表示，上半年因為年初大雨及疫情對旅遊業影響很大，所幸政府國旅補助帶動旅遊熱潮，觀光人流已回到疫情前的規模，這波APP抽獎勵金算是目前台灣地方政府首創的活動，因此很期待能吸引更多的人潮來到新竹縣旅行。

▲這波遊購Amazign活動讓在地鄉親及觀光業者都很期待，希望可以持續活絡新竹縣觀光。

活動期間將不定期推出「閱讀文章搶好客POINT」活動，提供最新、最即時的新竹縣活動資訊，同時「台灣好玩卡－新竹限定版」產品也能在APP中瀏覽購買，更有限量好客POINT可以領取，值得持續關注。

相關活動詳情請至活動官網https://hcamazing.welcometw.com