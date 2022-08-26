藍寶堅尼猛衝民宅「牛下巴全毀」　擔心酒測不過...醉駕駛躲超商

▲林寶堅尼小牛失控撞進民宅。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一台新車要價上千萬的林寶堅尼小牛Gallardo今（26）日凌晨3時許，突然失控撞進高雄市橋頭區一間民宅，撞壞大門，車頭受損嚴重，員警獲報趕到，卻沒見到車主，後來在隔壁的超商找到開車的楊姓男子（32），警方對他酒測，雖然酒測值為0.09毫克，但酒駕觀測紀錄表均檢測合格，幸運逃過酒駕肇事刑責，但楊男肇事仍須開罰1千到3千元，逃逸部分則須吊扣駕照1至3個月。

▲小牛的車頭毀損嚴重。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

26日凌晨3時許，岡山分局橋頭分駐所接獲通報，高雄市橋頭區橋南路上，一台自小客車自撞民宅鐵門，請警方到場處置。

警方到場時，竟然沒見到汽車駕駛，而肇事車輛是一台橘色的林寶堅尼小牛Gallardo，車輛的引擎蓋翹起，保險桿毀損凹陷，葉子板噴飛，整個車頭毀損嚴重，前保險桿更是整個掉落。

▲林寶堅尼小牛失控撞進民宅。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警透過附近民眾得知，開車的駕駛在車禍後，就走進隔壁全家超商。

員警進入超商找到開車的楊男，他聲稱因撿拾地上物品不慎撞上橋南路上的民宅，造成鐵門損壞但人並未受傷，經對楊男施予酒測，雖然酒測值為0.09毫克，但酒駕觀測紀錄表均檢測合格，全案依違反道路交通管理處罰條例第62條第1項「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」製單舉發。

▲林寶堅尼小牛失控撞進民宅。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，這輛林寶堅尼小牛Gallardo是2006年的車，目前中古市價約300萬，楊姓駕駛對於車子細節不願多談，只說修理可能要幾十萬。