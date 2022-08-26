快訊／高雄1.1萬戶連2天大停電　這次抓到是「白蟻」害的

記者賴文萱／高雄報導

高雄連2天傳出停電災情！今（26）日下午近1點，左營區博愛三路、崇德路、新庄仔路、大中二路、文府路…等一帶共7525戶停電，而該區域在昨晚9點多也一度停電44分鐘，影響3859戶。台電表示，經過全力搶修，修復遭白蟻咬穿的地下電纜轉供電力，下午2點43分全數復電。





▲高雄1.1萬戶連2天無預警停電，台電經查發現，配電盤內部有段電纜遭到「白蟻咬穿」。（圖／台電提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台電表示，今日12點59分民族變電所第45饋線跳脫，造成高雄市左營區博愛三路、崇德路、新庄仔路、大中二路、文府路…等一帶共7525戶停電。經過全力搶修，修復遭白蟻咬穿的地下電纜，轉供電力，停電狀況已於下午2點43分全數復電。

針對停電事故，台電經查配電室發現，有一段電纜遭到白蟻咬穿造成昨晚停電事故，然而昨晚負責轉供復電的停電線路，今也發生跳脫，才釀部分區域連續2天都停電。

台電進一步說明，白蟻咬穿電纜是常見造成線路故障的原因，尤其是地下電纜，因為纜線在地下容易會有蟻害，如果巡查時，發現某些區域有出現蟻害狀況，會提早去噴藥預防。

▲高雄今日又傳停電災情。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，昨晚9點10分，社武一次變電所發生第33饋線（11仟伏）相間及接地電驛動作，斷路器開關跳脫停電事故，包含左營區文理街、大中二路、重惠街、文府路等一帶，共3859戶停電44分鐘。不料，昨晚負責轉供復電的停電線路，今也跳脫，因此昨晚停電區域連2日共有11384戶受停電影響。