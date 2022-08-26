快訊／鬼門關夜市動起來了！300攤商澎湃進駐　封街先拜好兄弟

記者蔡文淵／苗栗報導

今天農曆7月29日鬼門關，苗栗苑裡鎮市場今年恢復舉辦普度，祭拜好兄弟，象徵好兄弟的暑假結束，要回到陰間了，下午已有大批攤商進駐，還會引來大批外地遊客，這個夜市一年只開一次，算是全台最特殊的限定版「鬼門關夜市」，夜火通明的壯觀景象，曾被形容是台版「神隱少女」夜市。今年還增加設置燈海與雨傘海等裝置藝術，增添「鬼門關大夜市」的藝術氣息。

▲苗栗苑裡鬼門關夜市今晚開市，下午攤商開始積極進場。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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26日下午2點苑裡市場管委會就開始封街辦普渡，警方也出動協助交通管制，為公路管制路段從中山路到天下路禁止車輛進入，夜市攤販也積極進場，有攤商從高雄鳳山帶了300個包包，不分大小每個賣200元，賣烤豬的準備了兩頭烤好的豬準備就緒等客人上門，管委會估計700公尺長的為公路兩側，大約會有300個攤位進駐，除了本地居民，應該還會有不少外鄉鎮或外縣市遊客慕名前來，下午3點多就有客人上門說現在比較沒有人趕快來。

苑裡鎮長劉秋東說，去年因為疫情停辦普渡，今年「鬼門關夜市」民眾特別期待，鎮公所在火車站前廣場和夜市路段的為公路上設置漂浮雨傘、冰條燈等裝置藝術，400支雨傘海布置在約60公尺長的街道上方，民眾輕鬆逛夜市，還可以感受到濃濃的節慶氣氛。

當地耆老說，苑裡鎮市場普渡、夜市活動已由來已久，早期是在地市場商家、攤販，每逢農曆7月底會辦理一場普渡、祭拜「好兄弟」，夜晚還有戲班表演，讓好兄弟在陽間最後假期逛完熱鬧夜市後返回陰間。近幾年因網路宣傳，知名度更是上漲，外縣市遊客慕名前來，也吸引更多攤商進駐，整晚燈火通明、人聲鼎沸，近年已逐漸發展成為農曆7月苑裡地方特色的活動。

▲▼苗栗苑裡鬼門關夜市今晚開市，下午攤商開始積極進場。（圖／記者蔡文淵翻攝）