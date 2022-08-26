疑打翻水杯沒看路！花蓮台9線3車追撞　駕駛直衝未減速釀6傷

記者王兆麟、黃資真／花蓮報導

花蓮瑞穗鄉富源村台9線248.8公里處，昨（25）日晚間7時許發生3車追撞事故，林姓男子駕駛自小客車疑似因不慎打翻水杯，導致未注意車前狀況，直接撞上停等紅燈的2台車，造成6人受傷，詳細事故原因仍有待警方後續釐清。

▲花蓮台9線248.8公里處，25日晚間發生3車追撞意外。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

鳳林警分局說明，25日晚間19時9分接獲報案，在台9線248.8公里北上車道有交通事故，警方到場調查發現，44歲肇事駕駛林男開車沿台9線北上，行經外側車道時疑似因未注意車前狀況，不慎撞上前方正在等紅燈、由44歲陳男駕駛的車輛，之後再擦撞內側車道、由38歲田男駕駛的車輛。

此次車禍造成肇事駕駛林男、陳男與妻子以及妻姊，還有11歲、8歲兒子，一共6人受到輕微擦傷，經救護車送至鳳榮醫院檢查治療後已無大礙。

▲車禍意外導致6人受到輕傷，所幸經送醫皆無大礙。

據了解，肇事的林男向警方表示，當時他正在喝水，放下水杯時卻不慎打翻，導致未注意車前狀況，不過詳細的事故原因仍有待調查釐清。

警方呼籲駕駛人應遵守交通規則，養成防禦駕駛的觀念，駕車於夜間行駛台9線路段，應注意前方車輛動態及道路狀況，行經路口遇有紅燈時，提早放鬆油門作適當減速，停等時與前車保持半個車身以上距離，才能避免發生意外。