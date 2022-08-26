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主導81天火速通過「放寬外役監標準」　蘇清泉要周春米「踹共」

▲蘇清泉PO文「踹共! 火速通過放寬「外役監標準條例」召集人 。（圖／取自蘇清泉臉書）

▲蘇清泉PO文「踹共! 火速通過放寬「外役監標準條例」召集人 。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

台南明德外役監獄逃犯林信吾涉嫌殺害兩名警察，震驚社會；屏東縣長參選人蘇清泉今(26)日臉書PO文，指2020年3月3日，民進黨提案「放寬外役監標準」兩個月後三讀通過，而主導這個法案在81天火速通過的召委就是民進黨的周春米委員，要周春米「踹共」。

對此，周春米回應表示：「面對這個嚴肅的議題，請不要輕佻地以為是選舉撿到槍，上次的討論是針對法令的通盤檢討，不要以偏概全企圖誤導。」

蘇清泉PO文:「急急復急急，春米當召委，不聞公義聲，只聞放寬急!」

震驚全國的外役監逃犯殺死兩名執勤警察案，兇嫌雖已被逮捕，但是兩名警察的家人卻要承受永久的傷痛，這個代價誰來負責？2020年3月3日，民進黨提案「放寬外役監標準」，該案在2020年5月22日三讀通過，主導這個法案在81天火速通過的召委就是周春米委員。

蘇清泉認為具備法律專業知識是法律人的入門基本條件，法律人最重要的是有 「曲突徙薪、防患於未然」的見識；有勇氣追求真理；有維護公義的崇高理想。周委員身為法律人卻未能深思遠慮，未能以全國人民的性命安全為優先考量；未能超越個人及政黨的框架廣泛諮詢學者專家的意見；也未能在法案通過後擬定完善的預防機制，導致台南兩名警察殉職的慘案。

針對蘇清泉的質疑，周春米今天表示，想處理政務的人，應該要有宏觀的視野、通盤考量的能力，千萬不要用個案的狀況來談論、甚至制定政策，一定失之偏頗。面對這個嚴肅的議題，請不要輕佻地以為是選舉撿到槍，上次的討論是針對法令的通盤檢討，不要以偏概全企圖誤導。

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