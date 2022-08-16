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等比級數增加！赴柬打工求救訊息連環爆 　立委急籲全面清查

▲▼立委周春米與伍麗華16日上午在周春米服務處召開記者會。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲立委周春米與伍麗華今(16)日上午在周春米服務處召開記者會。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導

立委周春米與伍麗華今(16)日上午在周春米服務處召開記者會，有3位親人在柬埔寨的原住民出席表示，最近有和柬埔寨的家人視訊過，但他們都沒有看著鏡頭，眼神漂移，懷疑有受到監控。立委伍麗華表示，在這1個多月收到相關個案陳情是等比級數的增加，令人非常擔憂，周春米也呼籲政府加緊救援腳步，成立跨國、跨域、跨組織的機制，援救受困國人。

會上一名母親表示，孩子剛開始說要外地工作，但沒說去那裡，經追問，才說要去柬埔寨，且是經由女朋友的朋友介紹，孩子後來跟女友一起去，也不知道仲介人身分。另一名女子說，弟弟說要去外地打工，經追問才知去柬埔寨。家屬們表示，雖然有以手機視訊和在柬埔寨的親人取得聯絡，他們3人外表看起來還好，但眼神感覺四處漂移，似乎被監控或查看打電話有沒有被人發現，期盼政府加緊救援腳步，讓親人趕快回來。

由於立委都是收到個案陳情，再透過外交部和當地台商去了解，伍麗華表示，因陸續接獲來自全國各地的陳情，都提到小孩子畢業季之際，和朋友、同學呼朋引伴要前往柬埔寨等地打工，這些案件在1個多月來是等比級數的增加，不知道黑數有多少，但從逃回來的年輕人口中可以得知，他們在裡面行動受到控制，不斷的被轉賣，過程中受到凌虐、恥辱，令人非常憂心，怕是不是所有出去的孩子都正面臨著同樣處境。

伍麗華指出，每個個案一開始都是同樣腳本，會跟家人視訊報平安，但所有行動、手機都有人在監控，孩子都會表達他們很平安，賺了錢就會回來，接著會發現孩子帳號不是本人在使用，到最後會要求贖金。

周春米呼籲，販運人口是跨國犯罪，已經不是單純一個地區的犯罪，要求內政部移民署要趕快全面清查，要拯救受害人、打擊犯罪組織，政府不是只有在台灣成立專案，而是需要即刻跨國、跨域、跨組織救援，情況危急一刻都不能等、一個都不能少，另外，也感謝3位家屬願意勇敢站出來，向大家表達他們的心情。

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