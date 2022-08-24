科技法務部再進化　內勤視訊解送作法創造三贏局面

▲法務部長蔡清祥提出科技化的法務部。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部長蔡清祥就任後提出「科技化的法務部」構想，如今又再進化！原本絕大多數地檢署的內勤案件，都需要警方將人犯帶到地檢署偵訊。但疫情期間避免接觸，再加上許多輕罪、被告已自白等案件，若舟車勞頓解送反而增加大家負擔。因此法務部檢察司研擬「視訊解送」作法，讓檢、警、當事人更加便利，創造三贏局面。

依《刑事訴訟法》第92條第二條前段規定：「司法警察官、司法警察逮捕或接受現行犯者，應即解送檢察官。」因此絕大多數的刑事案件，在警方抓到當事人時，都要解送地檢署歸案，讓指揮偵辦的地檢署檢察官能夠訊問，並做出案件後續偵查作為（聲請羈押、交保、限制住居等等）。

不過有些地檢署幅員遼闊，警方逮人後光是解送一趟，就要花費一、兩個小時；另外有些地檢署指揮偵辦的案件，結果在別的縣市逮捕被告，要解送原地檢署進行偵訊，這都會造成實務上的困境。另外近年來因為疫情，政府機關也盡量減少不必要的接觸，因此法務部檢察司在前後任司長林錦村、黃謀信等人規劃下，推出「內勤案件以遠距視訊解送」的作法；並擇定「台北、桃園、台中、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖」等9個地檢署，從今年5月起進行試辦，成效斐然。

本制度的特點為（一）限定適用案件：僅限輕罪，如輕微竊案、最重本刑3年以下之罪，酒駕案件限於「無肇事情形」，且須被告已自白。（二）程序保障：需取得受訊問人同意並記明筆錄。（三）檢察官有裁量權：檢察官須綜合考量個案情節。（四）訂定規則：由法務部、檢、警共同訂定遵循規則，給予流程明確指引。

試辦至今，檢、警、當事人均給予正面肯定，不僅有效縮短輕罪案件實際解送所消耗的時間，有利當事人更早回家；另外也減輕警方、檢方（包含法警、書記官）人力負荷，還能降低染疫風險。如金門地檢署5月接獲3件通緝緝獲案件，分別來自於新北三峽分局、桃園市八德、桃園分局等地，如果通通解送金門，不僅花費數萬元機票錢、車錢，還要警方人力押解，但視訊解送後，這些全省了。另外花蓮地檢署先前也接獲屏東東港分局緝獲案件，如果解送花蓮，車程來回超過12小時，在視訊解送後也節省不少人力物力。故此，目前9個地檢署已經有超過776件視訊解送，成果豐碩。

▼法務部前後任檢察司長林錦村（上圖、現任次長）、黃謀信（下圖）。（圖／記者吳銘峯、林敬旻攝）