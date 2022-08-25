BA.5高峰在9月中下旬？　李秉穎3字淡定回應：我不太緊張

▲指揮中心預估，下波疫情高峰點將落在9月下旬，李秉穎認為，可能僅是一個小波。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前預估下一波本土疫情將在近期爆發，指揮中心指揮官王必勝直言，這週開始有上升現象，根據目前內部模型推估，下一波疫情高峰點應該會在9月下旬。對此，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎則說「天知道」，但就算下一波再來，他個人也不太緊張。

李秉穎表示，雖然BA.5傳播速度較快、R值似乎較大，但台灣在這段時間的疫苗接種率也達到一定標準，感染人數不少，而這些經由新冠病毒所引起的免疫力，也會有交叉保護效果。按照國外經驗，他舉美國為例，這波疫情會是小波，雖然有些上升，但沒有到達嚴重的疫情，也顯見原先新冠病毒的免疫是有效壓制下波疫情，也不至於到大流行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於疫情政策是否會再緊縮，李秉穎強調，這需要利弊比較，不過他認為「下波可能很輕微」，僅是一個小波，因此也無須過度嚴格防疫。不過下波疫情高峰，指揮中心預估將落在9月中下旬，李秉穎則說「天知道」。但他隨即補充，因為指揮中心會參考國外曲線預估，但每個國家的疫情都會有不同變數。

不過，觀察近日疫情，死亡病例有下降趨勢，李秉穎也認為，這是安全趨勢，表示群體免疫已慢慢建立。他解釋，由於重症及死亡主要與T細胞反應有關，會不會感染則和抗體有關，前者會持續多年，因此無論是哪個變種來襲，疫苗對於重症的保護率都會是相當的。