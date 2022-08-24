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127萬劑BNT幼兒劑型疫苗抵台　南投縣4鄉鎮市8／28開打

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數411例。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數411例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數411例，截至8月23日累計確診人數8萬1729例，居家隔離人數1052例，今日解除隔離人數320例，居家照護人數2239例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO，累計死亡計287人；中央昨日公布中症計2人，接種3劑和未接種疫苗各1人、皆有高血壓疾病史，累計中、重度計815人疫苗接種。

南投縣衛生局長陳南松表示，中央疫情中心今年第一批採購Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗127.68萬劑，預計27日起配送到位，將再提供給6個月至4歲幼兒基礎劑接種使用，並於28日（週日）在南投市（慈濟南投聯絡處）、埔里鎮衛生所、草屯鎮衛生所及竹山鎮衛生所開設假日接種站，凡符合資格接種者，皆可免費獲得1盒（包）口罩，送完為止。

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衛福部南投醫院小兒感染科醫師丁佩如提醒，大部分兒童感染新冠病毒多為輕症，發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、肌肉痠痛等症狀與感冒類似，而中重症為肺炎，另感染Omicron變異株出現哮吼的機率則較高，嚴重則可能會併發急性呼吸窘迫症候群、敗血症、腦炎、心肌炎或兒童多系統發炎症後群（MIS-C）等。

▲▼南投縣嬰幼兒BNT疫苗於8月28日開打。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲▼南投縣嬰幼兒BNT疫苗於8月28日開打。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲嬰幼兒BNT疫苗於8月28日開打。（圖／南投縣政府、衛福部南投醫院提供）

丁佩如據中央疫情指揮中心資訊指出，0歲至5歲的幼童占兒童重症2/3以上，而施打新冠疫苗是有效預防方法，建議滿6月嬰幼兒應接受新冠疫苗，建立免疫系統保護力，減少重症及死亡風險；目前莫德納疫苗提供滿6月至5歲（未滿6歲）嬰幼兒施打2劑，應間隔4至8週，曾確診者，與發病日或確診日至少需間隔3個月，近日抵台的BNT疫苗施打3劑，前2劑施打間隔至少4週，第2劑後間隔至少8週再施打第3劑。

陳南松表示，截至昨日全縣5歲至11歲兒童，第1劑接種率82.5%，第2劑接種率66.5%，都高於全國平均值，但6月到4歲嬰幼兒第1劑接種率尚不及2成（19.9%），現正值9月份開學前夕，籲請家長儘快帶符合接種資格的幼童前往合約院所接種疫苗，開學後才有適當的抵抗力，減低校園群聚疫情發生；全縣提供6月至5歲以下嬰幼兒接種有38家院所、5至11歲幼童接種有65家，12至17歲青少年則有76家，相關資訊可上網（https://reurl.cc/eOdA2W）查詢。

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