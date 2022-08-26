四輪電動車栽水田！花蓮女壓車下「無生命跡象」　CPR救回一命

▲▼警消將阿嬤救起發現已無呼吸，立即持續施以CPR並送醫急救。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳯林78歲宋姓阿嬤23日駕駛四輪電動輔助車時，不知何故突然翻落水田，經路人發現後向119報案，警消救起阿嬤時已無呼吸，經立即持續施以CPR急送醫院後，終於恢復心跳挽回一命。

鳳林警分局日前午後接到119轉報，稱在瑞穗鄉富源村中正路旁，有電動輔助車翻落水田且有人受困，立即派遣員警到場處理。

員警表示，趕到現場後發現78歲之宋姓阿嬤，駕駛四輪電動輔助車不知何故不慎翻落水田，並遭輔助車壓住無法脫困，救護人員同時發現阿嬤有溺水狀況已造成呼吸中止，救護人員立即實施CPR急救並轉送鳳榮醫院，所幸，阿嬤經過搶救已恢復自主心跳，家屬也已前往醫院照顧。

▲阿嬤所騎乘的電動代步車，但不知何故會掉進水田，所幸阿嬤送醫後終於恢復心跳保住一命。

警方呼籲民眾應多關心家中高齡長者，老人家反應比較慢，尤其行動不便者，電動輔助車在長輩之間愈來愈普及，依現行法規，在道路上使用電動輔助車時視同行人，必須遵守行人用路規定行走人行道，沒有人行道的路段也要靠邊行駛，駕駛人若發現年長者過馬路，也請放慢車速注意禮讓，以維護年長者用路安全。