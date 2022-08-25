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她戶頭0存款「剩1000元現金要過20天」　神人曝最省吃法

記者黃翊婷／綜合報導

每到月底總會有人抱怨錢不夠用，一名女網友日前在臉書PO文聲稱，自己的戶頭裡一毛錢都沒有，全身上下只剩1000元現金，「要如何撐到下個月10號呢？」文章公開之後掀起網友熱議，有人開玩笑要她買金針菇備用，也有人覺得文章是瞎扯的；但還是有不少熱心網友提供省錢建議，可以到有提供免費滷汁和湯的自助餐店，每天只吃午餐和晚餐，1碗白飯10元，20天基本花費400元，剩下的600元還可以隨機加菜。

女網友聲稱身上只剩1000元要過20天。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO聲稱自己要靠1000元活20天。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，目前身上只剩下1000元，戶頭裡則是0元，若從8月22日起算，「要如何撐到下個月10號呢？」文章公開之後掀起網友留言討論，「用1000元去買樂透，買個希望」、「多買一些金針菇，必要時可以重複使用」、「找阿嬤」、「妳把鈔票切成20份，1天吃1份就能撐到下個月10號了」、「趕快把日曆撕到下個月10號」、「從現在開始睡，睡到10號就可以了」。

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有一部分網友認為，原PO的照片右上角有一張購物明細，上面條列的項目都是零食，如果真的缺錢，哪有可能買這麼多零食，因此懷疑文章內容是假的。不過，也有網友熱心建議，假如真的要靠1000元活20天，其實有很多方法，「下午5點過後去便利商店找打折商品」、「找食物銀行拿吃的，或是去剩食團拿即期、過期食物支撐」、「早餐不吃，午餐、晚餐吃自助餐，買白飯拌滷汁，免費喝湯，這樣只要花400元，一天20元，剩下的600元可以隨機幾餐加菜」。

還有一名網友留言安慰原PO「沒事」，接著表示他因為剛換工作，錢都拿去做體檢，現在身上只剩下500元，要到9月5日才能領錢，加上家人突然失業2個月，也無法靠家人救濟，「買個泡麵，還是可以撐的。」

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