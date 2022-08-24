賣場驚見「肉色長長一根」！人夫笑喊羞羞der　行家曝正解

記者黃翊婷／綜合報導

拜拜經常會使用到「三牲」，除了準備真的豬肉、全雞、全魚之外，近年來也有許多做成三牲造型的替代品，例如果凍、麵包。一名人夫日前在賣場看到被裝在紅色盤子裡的動物麵包，造型卻讓他忍不住大喊，「這什麼動物造型啦！我就問。羞羞der（的）！」結果意外引發網友歪樓熱議，「姊夫造型」、「可能是一種叫姊夫的生物」；也有內行人解釋，三牲或五牲中的魚可以用魷魚代替，這應該是用來拜拜的素食魷魚麵包。

▲原PO在賣場看到的動物造型麵包。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

一名網友日前在臉書「爆廢公社」分享一張照片，只見紅色的塑膠盤子上放著一塊造型麵包，標籤上則寫著是蛋奶素、一份85元，品名為「動物麵包系列」，但因為造型太過奇特，讓他忍不住直呼，「這什麼動物造型啦！我就問。羞羞der（的），令人遐想。」

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文章公開之後意外吸引許多網友留言熱議，大家紛紛開玩笑表示，「哈哈哈，好好笑」、「姊夫造型麵包」、「可能是一種叫姊夫的生物」、「不要有大膽的想法」、「那個頭看起來就很有親切感」、「是誰住在深海的大鳳梨裡」、「想什麼呢？我第一眼不看標題，明明就是魷魚」；也有網友覺得這個麵包的造型很可愛，「沒毛病，我覺得很可愛」、「為什麼我覺得好可愛」。

還有內行人留言解答，這應該是素的魷魚造型麵包，因為祭祀用的牲禮分為三牲和五牲，三牲包含魚、雞、豬，五牲則是魚、雞、豬、鴨、蝦，其中「魚」的部分都可以用魷魚代替。

至於部分網友們疑惑要怎麼分辨魷魚、鎖管、軟絲，行政院農委會曾以圖文方式介紹「頭足家族成員」，幫助民眾不再搞錯，詳細如下：

● 魷魚

尾巴有可愛的三角形肉鰭，有透明外殼，眼睛沒有膜。

● 鎖管

大大的菱形肉鰭是身體的二分之一，而鎖管的眼睛是有膜的，然後依身型大小可以區分種類，小於15公分稱為小卷，超過15公分稱為中卷，成型後一般稱為透抽。

▲魷魚眼睛無膜，鎖管眼睛有膜。（圖／翻攝自農委會臉書，下同）

● 軟絲

身體呈橢圓形，具透明外殼，而且眼睛有。

● 花枝（烏賊、墨魚）

圓圓胖胖的體型，背上有白色堅硬外殼，外表也有漂亮花紋。

● 章魚

全身軟綿綿的，體內無硬殼，有8隻粗腕大吸盤。

▼章魚是最好分辨的。