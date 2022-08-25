國道石頭彈破後車玻璃遭索賠1萬　駕駛傻眼：誰能完美躲開？

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛在臉書PO文聲稱，日前接到警察電話通知，說有一名駕駛指控他開車行經國道三號時，壓到石頭彈起來，並打到後車的擋風玻璃上，造成一塊約50元硬幣大小的傷痕，要求賠償1萬元，讓他超級傻眼，「石頭不是我丟的，也不是我掉下來的啊！」很快就有許多過來人留言分享經驗，讓他不要緊張，只要確定自己沒有開窗亂丟東西，對方很難告贏。

▲原PO在國道三號壓到小石頭，竟被後車駕駛報案求償1萬元。（示意圖／記者呂佳賢攝，與本案當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，日前接到國道警察電話，說是有人報案，指控他開車行經國道三號時壓到石頭，石頭彈起來打到後車的擋風玻璃，導致擋風玻璃出現一塊約50元硬幣大小的傷痕，「我去做完筆錄了，有看後車提供的行車紀錄器，確實有看到石頭從我後輪飛出去，然後打到他的前擋風玻璃，但是石頭不是我丟的，也不是我掉下來的啊！誰在國道上面開車會看地上有沒有小石頭？」

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原PO無奈地說，只因為是前車就被要求賠償真的很傻眼，當時他根本沒有看到石頭，甚至也沒有壓到異物的感覺，「我就想知道，誰會在時速110公里時清楚看到地上的石頭，還能完美躲開的？」加上他只有保強制險，沒有保第三責任險，後車駕駛要求賠償1萬元再和解，讓他覺得自己真的衰，「請問我該怎麼做呢？真的很嘔。」

文章公開之後引發網友熱議，「50元硬幣大小以內的傷痕都能補玻璃，很便宜」、「這真的會讓人生氣」、「他是不是沒保持行車距離」、「能花錢解決的都是小事」；也有不少過來人勸原PO該保的保險還是不要省會比較好，因為如果有保險，這樣的狀況後續都可以交由保險公司處理，「我之前也是有跟你一樣的狀況，就跟你說的一樣，石頭又不是我丟的，開車怎麼會去看路上的小石頭呢？後續都交給保險公司去處理，要出庭也由保險公司負責，結果是對方的保險公司要負責。」

另一名有過類似狀況的網友也留言分享經驗，並勸原PO先不要緊張，當時他是壓到異物打中後車的車燈，但車燈外殼沒破，到派出所之後確認行車紀錄器只有拍到異物飛起來打到的畫面，沒有開車窗丟東西的畫面，對方還是決定提告送鑑定，同時索賠維修費等等共4萬8000元，最後他一毛錢也不用賠。

該名網友解釋，因為道路有異物不是駕駛可以控制的，異物彈飛造成後車車損更不是自己的本意，所以只要沒有拍到有人開車窗丟東西的畫面，需要賠償的機率不大，除非對方能證明異物是屬於駕駛的物品。