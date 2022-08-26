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大陸 大陸焦點 特派現場

「美人魚」原型在大陸功能性滅絕　2008年後..儒艮毫無蹤跡

記者任以芳／綜合報導

英國《皇家學會開放科學》雜誌24日發表論文表示，儒艮在大陸已功能性滅絕。所謂功能性滅絕是指在自然條件下已無法繁衍。資料顯示儒艮性情溫和，長度可達約3米，需要定期浮出水面呼吸，曾被誤認為美人魚。由於棲息地破壞和捕撈 2008年以來大陸連續14年內沒有出現儒艮出現的紀錄。

近期資料顯示，儒艮是大陸一級保護動物，曾被列為瀕危物種之一，最後一次發現儒艮是2008年。當時在文昌市東郊發現了一具儒艮屍體，之後再無蹤跡。近日，科學家表示，由於棲息地被破壞和捕撈，繼「中國淡水魚之王」長江白鱘滅絕之後，儒艮也在大陸功能性滅絕。

▲▼ 儒艮,已在大陸功能性滅絕 。（圖／翻攝 百度「八戒說科學」）

▲ 性情溫和的儒艮已在大陸功能性滅絕 。（圖／翻攝 百度「八戒說科學」）

大陸《科學網》報導指出，儒艮性情溫和，外觀與海牛相似，但有一條類似鯨魚的尾巴。長度可達約3米，重量在300到500千克左右。因為需要定期浮出水面呼吸，自古以來被認為可能是古代美人魚和海妖傳說的靈感來源。

儒艮是一種海洋草食性哺乳動物，主要生活在大陸華南地區的熱帶淺海之中，早年在廣東、廣西、海南等地還可以看到。它們主要以二藥藻、喜鹽草等水生植物為主食。

在人類活動頻繁的地區，儒艮多半在晚上覓食。每天要消耗45公斤以上的水生植物，每天有很大一部分時間用在吃飯上。由於吃海藻的動作酷似牛，一邊咀嚼，一邊不停地擺動頭部，所以也被稱為「海牛」。

為何儒艮滅絕？主要牠全身是寶，肉可以吃，也可以榨油；骨頭可以用來雕刻東西；皮還可以用來製革。自四千年前起，人類開始對儒艮進行捕殺，目前全世界的數量十分稀少。

▲▼ 儒艮,已在大陸功能性滅絕 。（圖／翻攝 百度「八戒說科學」）

▲數量稀少的儒艮至仍遭到人類殘忍捕殺（該圖儒艮正享用海底水草） 。（圖／翻攝 百度「八戒說科學」）

另外，氣候變化，海草棲息地正在迅速退化，這是目前影響生物是否生存的最大因素。人類活動範圍擴大，捕魚和船隻撞擊，導致大量的儒艮出現死亡甚至是遷移，導致物種種群數量降低。

該報導稱，全球動物滅絕的悲劇不停上演。1681年，多多鳥在地球上消失。1600到1800年間，地球上的鳥類和獸類物種滅絕25種。1800到1950年間，地球上的鳥類和獸類物種滅絕了78種。

曾經生活在地球上的冰島大海雀、北美旅鴿、南非斑驢、澳洲袋狼、直隸獼猴、高鼻羚羊、台灣雲豹、中國犀牛、南極狼等物種已不復存在。白鱀豚、蘇門答臘虎、北部白犀牛、奧裡諾科鱷魚、小嘴狐猴等動物也瀕臨滅絕。

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美人魚原型滅絕儒艮

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