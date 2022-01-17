如100億顆原子彈爆炸！6600萬年前行星撞地球　恐龍滅絕75%生命死亡

▲研究指出，6600萬年前行星撞地球的威力，等於100億顆原子彈一起爆炸。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國太空學家2019年發現，6600萬年前一顆直徑7.5英里（約12公里）行星撞擊地球，導致恐龍以及75%的生命滅絕，也造成大海嘯和野火延燒900多英里（約1448公里），毀滅威力相當於第二次世界大戰的100億顆原子彈同時爆炸。

根據《CNN》報導，德州大學（University of Texas）研究團隊在美國國家科學院學報（PNAS）發表的研究顯示，當時行星掉落地點位於現在墨西哥東岸猶加敦半島（Yucatan Peninsula），海底被撞出直徑100公里的大洞，造成大部分恐龍當場死亡，剩下的也因為後來大氣沉降而喪命。

▲科學家從岩石沉積還原行星撞擊地球，當時許多恐龍在撞擊第一時間死亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

研究團隊一致認為，撞擊產生的大量硫磺釋放到空氣中後，遮住陽光，氣溫因此急速下降，讓75%的生命跟著消失。他們從2016年在希克蘇魯伯隕石坑（Chicxulub Crater）蒐集到的岩石證據得到證明。

研究團隊領導者古利克（Sean Gulick）表示，大家發現岩石一天就沉積了130公尺，正常來說堆積一公分需耗費1000年，「當我們第一次遇到撞擊本身的沉積物時，而且當我們意識到我們看到的事件如此詳細時，這真是一個激動人心的時刻。」

研究團隊也發現，隕石坑外的岩石含有硫磺，但坑內卻沒有，因此研判，行星撞擊當下，硫磺發生汽化釋放到空氣中，而這個量比1883年喀拉喀托火山噴發的量多了4倍，也讓平均氣溫下降華氏2.2度（攝氏16.56度）。