午後3地豪雨空襲　下週迎最晚颱風警報？專家曝「9／1後生成機率」

▲今午後對流旺盛，部分縣市將出現豪大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(26)日高溫炎熱，12縣市亮高溫燈號，花蓮縱谷可能飆破39度，午後中北部地區有較旺盛熱對流發展，大台北、南投、嘉義都有局部大雨到短時豪雨；下週則要觀察是否將有颱風生成，氣象專家指出，歐洲模式預估9月1日熱帶性低氣壓生成機率超過5成。

各地天氣晴朗炎熱，氣象局今表示，中午前後花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。台東縣地區為橙色燈號，可能有38度極端高溫；台北市、新北市、南投縣及宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。基隆市、桃園市、嘉義市、嘉義縣、高雄市及屏東縣地區為黃色燈號，也可能出現36度高溫。

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天氣風險公司分析師林孝儒表示，隨馬鞍颱風遠離台灣趨向中國廣東一帶登陸後，今各地天氣都晴朗了許多，普遍高溫達35至37度，花蓮縱谷則是單點有39度極端高溫出現，而午後中北部地區則有較旺盛的熱對流發展，大台北、南投、嘉義都有局部大雨到短時豪雨的標準出現，直到晚間對流才逐漸消散。

▲氣象局針對12縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局）

今明兩天將隨著太平洋高壓單體中心來到台灣上空一帶，各地普遍可維持晴時多雲天氣，局部高溫容易達35到36度，大台北盆地或是花東縱谷等散熱不易地區，高溫有機會上看37至39度；午後受熱力影響還是有熱對流的發展機會，不過範圍較侷限山區一帶。

林孝儒表示，週日(28)日伴隨一波微弱東北風南下，天氣又有些轉變，迎風面的北台灣有短暫陣雨，午後各地熱對流發展範圍將會擴大，尤其中南部山區就要留意局部大雨機會。下週一、二(29日~30日)台灣附近除隨著高壓勢力稍有減弱外，東方海面可能也會有低壓波動帶來水氣靠近可能，整體大氣環境是更不穩定的，東北部多少還是有迎風降雨情況外，各地仍舊是要留意午後熱對流帶來局部較大的雷陣雨。

下週三、四(8月31日~9月1日)天氣，林孝儒分析，首先將是北方系統南下影響的幅度，預估有機會帶來一波較弱的鋒面尾端快速掠過北部海面一帶後轉東北風南下，那北部的天氣就稍有降雨變化了，同時也要持續觀察琉球群島東南方海面熱帶系統發展的跡象，是否會再更有利於北風的增強，不過下週後期的預報不確定性還是大，仍有調整空間。

氣象專家賈新興今(26)日則提醒要觀察9月1日熱帶性低氣壓其後續發展趨勢，賈新興表示，歐洲模式預估9月1日，熱帶性低氣壓生成的機率超過5成，需觀察其後續發展趨勢，後期預報不確定性略高。