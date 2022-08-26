選舉倒數93天！PTT發布「1公告」內容曝光　鄉民戰翻：有用嗎？

▲選舉將至。（資料照／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選將於11月26日舉行，距離投票日僅剩下93天，各大社群平台都有不少網友熱烈討論政治相關議題。值得一提的是，PTT的八卦板（Gossiping）板主24日就發布公告，表示選舉將至、違規文增加，所以申請「推發文門檻要提高至2000（登入次數）」。詳細內容曝光後，也引發鄉民討論。

PTT鄉民若要於各板發文、推文，需要符合權限門檻，而各板的規定其實不太一樣。根據「PTT鄉民百科」，發文之所以要限制，主要是防止亂板的人以大量註冊新分身帳號的方式來繼續亂板，所以熱門且亂板機會較高的板，就會有更嚴格的規定，而八卦板就是其一。

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各板發文的登入次數規定有高有低，目前最高可設到2000多，比較特別的是，像八卦板就會在選舉等特定期間，暫時加高發文限制。因此八卦板板主「ubcs」24日晚上就發布公告，申請「推發文門檻要提高至2000（登入次數）」，原因是「因選舉將至，近期板上違規文增加，故提高限制」。

▲八卦板板主發公告。（圖／翻攝自PTT）

板主「ubcs」也進一步提到，現在已經是選舉前百日，各式政治相關違規都大幅上升，為了避免公關公司、網軍帳號帶風向，所以板主群討論後才決定提高門檻至2000次，不過之後也會視板上政治相關違規情況，再決定是否調降門檻，「預計2000►1800►1500等三階段區間」。

消息曝光後，鄉民討論熱烈，「2000還是有點少，建議2500」、「一堆空白帳號都超高登入好嗎」、「現在2000不夠了吧」、「記得以前要2500風向才正常」、「爆文會越來越難，都給老人玩就好了」、「不要吧，我很乖又不是網軍」、「提高有用？發政治文的哪個不是登入高的」、「還好主帳破2000」、「太早開始了吧」、「剛好過5000，老肥宅穩了」。

▲鄉民熱議。（圖／翻攝自PTT）

而近兩天在八卦板上，也有不少鄉民發文「2000次有很多嗎」、「跟我一樣未滿2000的菜逼都進來哭」、「覺得2000太高的請進」、「門檻調到2000，各位學長88QQ」、「2000以上都是什麼人」。事實上，PTT的登入次數以「每日登入計算1次」為限，如果註冊以來每天都有登入，要符合「2000」的門檻，則代表2017年3月左右就已經要有PTT帳號。