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永福里淹水！陳紫渝徒手清水溝急問「大家還好嗎？」全台里民報平安

▲新北市永和區永福里長參選人陳紫渝協助清理水溝。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

▲新北市永和區永福里長參選人陳紫渝協助清理水溝。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

25日午後大雷雨狂轟北台灣，尤其雙北出現明顯降雨，不少地區都出現淹水災情。對此，被稱最高顏值的「最美里長參選人」陳紫渝也PO出選區永福里淹水畫面，不僅關心民眾「大家還好嗎？」自己也實際投入清水溝排水作業，讓不少網友看了都相當感動。

新北市永和區永福里長參選人陳紫渝因為外型亮麗、笑容甜美而爆紅，她25日下午PO出照片，只見永福里多處街道都因突然強降雨導致淹水，而為了加速排水，陳紫渝也和競選團隊徒手清理水溝蓋上的雜物，文中還貼心提醒「突如其來的大雨，大家還好嗎？接近下班下課的時間，大家一定要注意行車安全，路上小心。」

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▲新北市永和區永福里長參選人陳紫渝協助清理水溝。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

該則文章一出，至今已吸引1.4萬人按讚，底下網友看到照片後回應，「我還好，妳呢」、「紫要有你在，我都沒事，謝謝里長」、「還好有里長的關心，目前沒事了」、「那不是雨，那是我為妳流的淚」、「有妳在，雨水打濕我全身的衣裳都不妨礙心裡在放晴」、「天在下雨我在想妳」、「有里長在，我永遠好心晴」。

另外，各地的「里民」也紛紛報平安，「基隆市新豐里沒事～謝謝里長關心」、「澎湖縣馬公市朝陽里沒事，謝謝里長」、「不要擔心彰化，我們很好，謝謝里長」、「謝謝里長關心，目前民雄沒事」、「竹北這邊也沒事，紫渝辛苦了」、「中壢興仁里目前沒事，謝謝里長」、「里長，嘉義這邊安全，我們都平安」。

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