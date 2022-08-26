今晚鬼門關別外出！　「6種人」當心卡到陰

▲今天鬼門關，命理師點名6類人晚間避免外出。（示意圖／記者陳涵茵攝)

記者邱晟軒／綜合報導

今（26日）晚間23時為鬼門關閉之時，鬼月最後一天別鬆懈！命理專家小孟老師在臉書公布1生肖、5星座避免外出，以免招惹到好兄弟，甚至卡到陰；同時小孟老師也提醒鬼門關這天有10大禁忌注意，民眾須當心，避免衰運纏身。

5星座、1生肖須謹慎

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1、金牛座：天王星逆行，注意不要前往山區以免衰倒跌倒。

2、牡羊座：木星逆行，要注意不要在鬼門關當天，前往工地旁邊與施工處避免發生意外。

3、雙魚座：海王星逆行，避免前往海邊河堤，以及勿到游泳池，以免身體不適，或發生意外。

4、水瓶座：土星逆行，避免前往陰涼與較陰的樹下，以避免卡陰。

5、魔羯座：冥王星逆行，鬼門關要小心不要隨意在家亂拜拜，或者點臘燭，點香芬，以免好兄弟逗留在家中。

6、生肖屬蛇：鬼門關沖蛇，屬蛇的人要注意交通安全，家中有長輩屬蛇要注意避免遠行。

鬼門關10大禁忌注意



1、磁鐵：鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

2、普渡品要吃完：普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭來找你。

3、不要聽佛經：鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4、不要擺花香：鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5、玩偶要藏起來：鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去附身到娃娃裡。

6、晚上不點蠟燭：晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7、不要說再見：鬼門關當天避免跟好友親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

8、不要跟祖先抱怨：鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9、不要迴向冤親債主：鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。

10、鬼門關若要生產：鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫我護持，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結介幫助你生產成功。

▲鬼門關後5星座財運旺。（示意圖／資料照）

5星座鬼門關後財運大開

1、獅子座：鬼門關後金星進入獅子座，顯示獅子座的朋友偏財運非常好，工作類型若是業務方面的人容易透過客戶關係不斷幫您帶來新客戶，讓您人迎春風業績也跟著越來越好。

2、天秤座：天秤座的朋友鬼門關後，水星入本命宮正財偏財運勢都很棒，尤其在自己本業上會越來越發光被長官注目，可以在此時好好大展自己的專長，提升自己的價值感，有加薪的機會恭喜你。

3、雙子座：喜歡廣結善緣的雙子座鬼門關後，火星進入你的本命宮，你會受到身邊很多朋友的回饋與幫助，尤其是過去受過他們幫助的朋友，在今年下半年開始都會紛紛回籠而且還會告訴你很多賺錢的機會。

4、射手座：鬼月後射手座的工作實力會越來越穩扎穩打，而且因為你們平時都會做一些可靠型的投資規劃，所以在鬼月後你們可以順順利利地獲得很多被動性收入。

5、處女座：處女座鬼月後財運滾滾來，尤其是在人緣方面更是好到爆棚，因為太陽入到本命宮，你會因此遇上欣賞你能力的人給你許多發展機會或者賺錢管道喔！建議屬處女座的朋友可以多多參加活動，或者規劃理財計畫，因為只要當你們需要第一手消息或者門路時，身邊就會紛紛出現許多可靠又有力的人力資源或管道可以幫助你們喔！

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