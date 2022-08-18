女困柬埔寨付90萬贖金「仍遭4次轉賣」　求助警察無果：再也不相信

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。圖與本文無關。（資料照／記者游宗樺攝）

實習記者徐芷儀／綜合報導

近期不少人被誘騙至柬埔寨打工卻遭囚禁轉賣，「全球反詐騙救援組織」隊長陸向日接受節目訪問時表示，有名女子在柬埔寨遭遇綁架，被勒索近3萬元美金（約新台幣90萬元），組織請求當地警方協助無果，女子則被詐騙集團轉賣至其他城市，最後直到中國大使館介入，才被順利救出。

陸向日在節目《這！不是新聞》上分享案例，他們組織遇過最難救的案例是，詐騙集團將一名女子綁到柬埔寨，索要贖金3萬元美金（約新台幣90萬元）。女子湊齊金額後，詐騙集團仍不放人，還將她繼續轉賣至西港，關在一個房子裡面，什麼地方也不給她去，每天只給她吃一頓飯。

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陸向日透露，組織接獲此事件後，立馬聯繫了當地商會及警局局長，然而營救10幾天，卻都無法順利救出女子。

陸向日表示，半個月後女子已被轉賣至柬埔寨首都金邊，女子找到機會後就立刻聯繫了他，但是經過多次求助都無法獲救，此時女子已經不再相信當地警官，所以央求他「千萬不要告訴任何人，她再也不相信這些人了」。最終，全球反詐騙救援組織直接與中國大使館聯繫，採取實際的執法方式，才得以讓女子重獲自由。